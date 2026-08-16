Las vueltas que dio el show de Juan Pablo Montoya en Barranquilla para terminar auxiliando al Chocó

Tras el devastador sismo en el Chocó, Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián transformaron su show de carreras en Barranquilla en una cruzada por las víctimas

El olor a asfalto caliente y el rugido inconfundible de los motores siempre han sido el lenguaje natural de la familia Montoya. Sin embargo, el 16 de agosto de 2026, bajo el radiante sol del Gran Malecón de Barranquilla, el eco de la velocidad cobró un propósito que va mucho más allá de marcar el mejor tiempo en el cronómetro. Se trata de reconstruir, de unir y de demostrar que el verdadero legado no solo se mide en trofeos, sino en la capacidad de frenar por el otro cuando el país más lo necesita.

Del espectáculo a la hermandad nacional

Lo que originalmente se concibió bajo el patrocinio de grandes marcas como un festival de exhibición para acercar el automovilismo de primer nivel a los colombianos, se enfrentó a una dura realidad días antes de su realización. El terremoto que sacudió al país, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que dejó profundas cicatrices en regiones como Manizales, Pereira, Cali y sus pueblos aledaños, obligó a un replanteamiento inmediato.

En lugar de cancelar la jornada, la dinastía Montoya, en estrecha alianza con la Alcaldía de Barranquilla, Pony Malta y Bavaria, decidió redoblar la apuesta bajo una nueva bandera: el "Circuito Colombia". La decisión fue rotunda: el 100% de la recaudación por la venta de entradas se destinaría directamente a ayudar a quienes perdieron sus hogares tras la emergencia.

"Decidimos que podíamos darle una vuelta al evento y volverlo un evento social, donde podríamos recaudar fondos y crear ruido, crear manera de que la gente, no solamente en Colombia, sino por fuera de Colombia, sepa qué pasó y que ayuden", expresó Juan Pablo Montoya a través de sus redes sociales, un testimonio que posteriormente reafirmó en diálogo con el medio deportivo Diario AS Colombia.

Esta vocación de auxilio no es un hecho aislado. Connie Freydell, esposa de Juan Pablo, lideró la logística solidaria en el Malecón, activando centros de acopio físicos para recibir ayudas directas. En declaraciones recogidas por el portal Pulzo, Freydell insistió en la importancia de la unidad para levantar al país y detalló que, además de donar la totalidad de la boletería, se organizarían subastas de artículos históricos del automovilismo para complementar la reconstrucción de las viviendas afectadas. Es la misma filosofía de vida que la pareja materializó en 2003 con la creación de la Fundación Fórmula Sonrisas, la cual lleva más de dos décadas utilizando el deporte como una herramienta de transformación y esperanza para miles de niños en zonas vulnerables de Colombia.

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Cuando el mundo conoció al 'bogotano volador'

Hablar de Juan Pablo Montoya es referirse a uno de los pilotos más versátiles, agresivos y respetados del automovilismo mundial. Su época de mayor gloria se construyó desafiando los límites establecidos. Tras consagrarse como el campeón más joven en la serie CART de los Estados Unidos en 1999 y conquistar de forma legendaria las 500 Millas de Indianápolis en el año 2000 como novato, Montoya dio el salto a la Fórmula 1 en 2001 con la escudería Williams-BMW.

Fue en el "Gran Circo" donde su nombre se convirtió en leyenda. No solo por sus 7 victorias y 30 podios en Grandes Premios, sino por su carácter indomable y sus épicos duelos rueda a rueda con el heptacampeón Michael Schumacher. Aunque muchos veían en él a un piloto puramente impulsivo, el mismo Juan Pablo reveló una perspectiva muy diferente en su entrevista con Diario AS Colombia: “Era más calculador de lo que la gente pensaba, uno sabía hasta donde podía ir y más sabiendo que el otro no podía pasar”. En esa misma charla, recordó que ganar en Mónaco en 2003 fue sumamente especial, al igual que haber triunfado en las 500 Millas de Indianápolis (especialmente en 2015 con Penske), victorias que hoy atesora como las mayores alegrías de su carrera deportiva. Posteriormente, conquistó tres veces las 24 Horas de Daytona y triunfó en la NASCAR, demostrando que su talento no dependía de la máquina, sino de sus manos.

La preparación de un heredero

Hoy, esa inmensa sabiduría acumulada se canaliza en la preparación de su hijo, Sebastián Montoya, quien con 21 años avanza con paso firme en la antesala de la Fórmula 1, disputando la Fórmula 2 de la FIA con el prestigioso equipo italiano PREMA Racing.

Ser el hijo de una leyenda es un privilegio, pero en la pista el apellido no otorga décimas de segundo gratis; al contrario, la exigencia se duplica. Sebastián es muy sincero sobre lo que significa tener a Juan Pablo como padre y entrenador en su día a día. Durante una rueda de prensa en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, recogida por el diario El Heraldo, el joven piloto confesó:

“Mi papá siempre ha sido el número uno atrás mío, y a veces es el que más me regaña, es el que más me empuja, es el que más me critica”.

Sin embargo, detrás de la rigurosidad hay un método científico y un gran soporte emocional. La preparación de un piloto moderno va mucho más allá de sentarse en el monoplaza. Juan Pablo supervisa de cerca las intensas rutinas físicas y las extenuantes jornadas de preparación técnica. “Ustedes en televisión no lo ven. Ustedes no ven las vueltas en el simulador, no ven las horas en el gimnasio y mi papá sí lo ve”, declaró Sebastián a El Heraldo al reflexionar sobre las dificultades de una temporada de Fórmula 2 donde clasificar décimo implica un esfuerzo titánico.

El entrenamiento también se enfoca en el aspecto mental y estratégico. Juan Pablo busca inculcarle una de las reglas de oro de su carrera, tal como lo detalló en su conversación con AS Colombia: “Hay que ser más inteligente que responsable en el automovilismo; el que cree que solo toca andar rápido es un irresponsable”. Pero, sobre todo, el gran reto del ex-Fórmula 1 es que su hijo reconozca su propio potencial. En declaraciones a AS Colombia, Juan Pablo insistió en que su principal consejo es simplemente “que crea en él mismo, él no sabe lo bueno que puede ser”, pues a veces hace maniobras tan asombrosas en pista que él mismo se sorprende. Sabe que en el momento en que Sebastián logre dar ese clic mental, “su vida se volverá un poquito más fácil”.

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El escenario donde el legado y el futuro se encontraron

El Circuito de Barranquilla no solo sirvió para recaudar fondos, sino que fue un bálsamo para Sebastián en medio de la alta presión de Europa. Al subirse y manejar piezas históricas como el carro de kárting de su abuelo, el coche de NASCAR de su padre, su propio F2 y autos deportivos clásicos, Sebastián sintió una profunda nostalgia y una reconexión emocional, declarando a El Heraldo: “Ayer pude manejar el carro de mi abuelo, el Nascar, el F2 y un par de carros más de calle aquí, y uno se acuerda de por qué lo ama”.

Además de su invaluable impacto humanitario, la realización del "Circuito Colombia" consolida a Barranquilla como un epicentro estratégico para eventos deportivos de talla internacional. Al transformar el icónico escenario del Gran Malecón en un circuito callejero temporal con el respaldo directo de la Alcaldía y bajo la rigurosa articulación del Distrito —que instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para garantizar el correcto desarrollo y seguridad del espectáculo—, la ciudad demuestra su robusta capacidad organizativa para albergar citas de alta complejidad técnica. Este éxito no solo dinamiza el turismo y proyecta la marca de la ciudad ante el mundo, sino que, como lo anticipó el propio Juan Pablo Montoya en sus declaraciones recogidas por El Heraldo, abre definitivamente las puertas para que el deporte a motor regrese a la Costa Caribe: "si esto sale muy bien, hay ganas de volverlo a hacer".

El gran atractivo del encuentro fue el duelo mano a mano al estilo de la mítica Race of Champions. A bordo de dos unidades idénticas del BMW M340i xDrive de 387 caballos de fuerza, padre e hijo se enfrentaron en un trazado urbano donde la rivalidad diaria —esa que comparten en el squash, el pádel o el golf— se trasladó al asfalto. En un divertido momento en el Pabellón de Cristal, Sebastián bromeó con los periodistas de El Heraldo: “Mi papá dijo el otro día que le da un poquito pesar por mí, pero se los prometo que cuando estamos en la pista, pesar no siente”.

Cuando la bandera a cuadros cayó y los motores se apagaron, el marcador de la pista pasó a un segundo plano. La verdadera victoria de este histórico fin de semana en la Costa Caribe no se definió en milésimas de segundo, sino en las toneladas de ayuda humanitaria recolectadas, los fondos dirigidos a las víctimas del sismo, y en la certeza de que la dinastía Montoya sigue acelerando a fondo cuando se trata de poner el hombro por Colombia.

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