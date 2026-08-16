Cómo logró un ingeniero bogotano terminar de director de arte de Pixar, el estudio de animación de Toy Story

Carlos León abandonó la carrera en ingeniería en Colombia para estudiar animación en Francia, desde donde saltó a EE.UU. y luego a los estudios de Disney

La oscuridad del teatro de revisión en el campus de Pixar, en California, es absoluta. De repente, el resplandor de una pantalla colosal la rompe. Carlos Felipe León observa cómo las primeras escenas terminadas de Toy Story 5 se proyectan frente a él, revelando el choque entre los recuerdos de los entrañables juguetes de nuestra infancia y el magnetismo frío de Lilypad, una tableta inteligente de última generación.

En ese preciso momento, al ver el reflejo sutil en los ojos plásticos de Woody y la textura gastada de Buzz Lightyear bajo una luz artificial perfectamente calibrada, el bogotano respira con orgullo silencioso.

Como director de Arte de Iluminación de esta entrega global estrenada el pasado 19 de junio, sabe que cada fotograma es un triunfo de la imaginación. Su vida, al igual que los personajes que ayuda a moldear, ha sido una constante transición entre dos mundos que parecían destinados a no entenderse: la rigidez de la lógica y la maleabilidad de la belleza.

El quiebre de los planos: cuando las matemáticas se volvieron paisaje

Entre los años 2001 y 2005, el destino de Carlos Felipe parecía estar sellado por las hojas de cálculo de la carrera de ingeniería industrial en la Universidad de los Andes.

Sin embargo, la fría certeza de las fórmulas no lograba llenar una profunda inquietud creativa. En un giro radical que sorprendió a su entorno, León abandonó el camino corporativo tradicional para migrar a Francia, sumergiéndose entre 2005 y 2007 en las aulas de Supinfocom. Allí, estudió dirección cinematográfica digital.

La fractura biográfica guarda un paralelismo con la premisa de Onward (2020), el primer largometraje de Pixar donde dejó su huella visual como diseñador de sets. La película narra el viaje de dos hermanos elfos que deciden desafiar la cómoda apatía de un mundo suburbano hiperconectado para buscar los últimos vestigios de la magia ancestral.

De la misma forma en que los protagonistas de la cinta encienden un viejo motor para adentrarse en lo desconocido, Carlos Felipe utilizó sus conocimientos de geometría espacial no para optimizar fábricas, sino para construir los cimientos de universos fantásticos que se sienten asombrosamente reales.

Pintar con destellos: el diseño de atmósferas en Toy Story 5

A nivel artístico, el rol de Carlos Felipe León en Toy Story 5 consistió en una labor narrativa fundamental: traducir las emociones de los personajes en luz ambiental. El reto principal del equipo de arte era plasmar visualmente el conflicto central de la trama.

Para lograrlo, León y su equipo diseñaron un fuerte contraste lumínico. Mientras que los juguetes clásicos como Woody y Buzz se mueven bajo luces cálidas, doradas y nostálgicas que emulan los cuartos de juego de la infancia, el mundo tecnológico de la tableta Lilypad está dominado por luces LED azules, frías y directas que saturan el espacio digital.

Antes de que las computadoras procesen una sola imagen, Carlos Felipe "pinta" estas atmósferas en ilustraciones bidimensionales que sirven como guía para toda la producción. Cada bombilla virtual en la habitación, cada reflejo en el visor de Buzz y cada sombra alargada en el suelo se planifican minuciosamente para que el espectador sienta la tensión de la historia sin necesidad de palabras, logrando que el entorno virtual respire una calidez casi humana.

El año de la consagración en Pixar

El 2026 ha sido el año más crucial y productivo en la carrera del director de arte bogotano. Antes del esperado retorno de los juguetes de Andy y Bonnie a las salas cinematográficas, Pixar lanzó a nivel mundial el largometraje de ciencia ficción y comedia Hoppers el 6 de marzo, un proyecto cinematográfico donde Carlos Felipe León aportó su experiencia visual.

El filme narra las peripecias de una joven humana que introduce su mente en el cuerpo de un castor robótico para infiltrarse en el reino animal. La constante dualidad de habitar dos mundos distintos -al mejor estilo de Mwogli en el Libro de la selva, uno de los clásicos universales de la literatura infantil- resuena con fuerza en la biografía personal de León, un profesional que habla cuatro idiomas, ha vivido en seis países distintos y transita diariamente entre la identidad cultural de su natal Bogotá y las dinámicas corporativas de California.

Las luces de la sala de proyección se encienden por completo al terminar los créditos de Toy Story 5. Allí, aparece su nombre. La pantalla blanca vuelve a su estado neutro y Carlos Felipe León se levanta de su asiento de manera pausada. Sabe perfectamente que el verdadero triunfo de su oficio no radica en la complejidad del software o en la potencia de las computadoras, sino en haber logrado que un puñado de matemáticas abstractas se convirtieran, ante los ojos del mundo, en destellos de poesía visual.

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