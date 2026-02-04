Las únicas ocho horas en las que podrá moverse en su vehículo durante el Día sin carro y moto en Bogotá

Bogotá tendrá 16 horas continuas de restricción para carros y motos particulares este 5 de febrero, una "tradición" que en 2026 cumple 26 años

Por:
febrero 04, 2026
Las únicas ocho horas en las que podrá moverse en su vehículo durante el Día sin carro y moto en Bogotá

Para miles de conductores en Bogotá, el Día sin Carro y sin Moto siempre genera la misma pregunta: ¿a qué hora sí se puede usar el vehículo? La respuesta es clara y está definida en la normatividad vigente. Durante el jueves 5 de febrero habrá ocho horas en las que los carros y motos particulares podrán circular sin restricción, antes y después del horario oficial de la jornada ambiental.

La capital realizará la versión número 28 del Día sin Carro y sin Moto, una medida que se aplica cada primer jueves de febrero desde que fue aprobada por votación ciudadana en el año 2000. La restricción general irá desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, periodo en el que no podrán circular vehículos particulares ni motocicletas, salvo las excepciones autorizadas.

Sin embargo, antes de que inicie la jornada y cuando ya haya finalizado, los conductores sí podrán movilizarse libremente. La primera franja habilitada va desde las 12:00 de la medianoche hasta las 4:59 de la madrugada del jueves 5 de febrero. En ese tramo, la circulación de carros y motos particulares está permitida sin sanción.

La segunda ventana se abre desde las 9:01 p.m. hasta las 11:59 de la noche del mismo jueves. Con esto, se completan ocho horas exactas en las que sí se podrá sacar el vehículo, sumando las horas previas y posteriores al Día sin Carro y sin Moto.

Restricciones y excepciones durante la jornada del Día sin carro en Bogotá

Entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. no podrán circular en Bogotá carros y motos particulares, vehículos con pico y placa solidario, automóviles de academias de conducción, ni vehículos híbridos o a gas. Tampoco podrán hacerlo taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8, ni algunos vehículos de medios de comunicación con placa amarilla.

Por el contrario, la Alcaldía aclaró que sí estarán habilitados el transporte público, los vehículos eléctricos o de cero emisiones, el transporte escolar, los carros de emergencia, los vehículos de personas con discapacidad, el transporte de valores y los automotores de seguridad, control operativo y servicios públicos.

De esta forma, la jornada del 5 de febrero busca reducir la congestión y las emisiones contaminantes en la ciudad, mientras promueve el uso de medios de transporte alternativos durante 16 horas continuas de restricción.

Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0

Te puede Interesar

Récords Guinness

Bajo la lupa: La Registraduría enfrenta el reto de validar 28 millones de firmas ante sospechas de irregularidades

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Capturado Maduro

El Adiós al «Aventurero»: La Tragedia Aérea que Apagó la Voz de Yeison Jiménez en Boyacá

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Por qué El Salvador de Bukele recibió a Shakira con honores casi de presidente: así fue su apoteósica llegada

Por qué El Salvador de Bukele recibió a Shakira con honores casi de presidente: así fue su apoteósica llegada

Por qué Javier Fernández, “el cantante del gol”, se alejó de la radio y la TV para buscar una curul en el Congreso

Por qué Javier Fernández, “el cantante del gol”, se alejó de la radio y la TV para buscar una curul en el Congreso

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus