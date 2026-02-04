Bogotá tendrá 16 horas continuas de restricción para carros y motos particulares este 5 de febrero, una "tradición" que en 2026 cumple 26 años

Para miles de conductores en Bogotá, el Día sin Carro y sin Moto siempre genera la misma pregunta: ¿a qué hora sí se puede usar el vehículo? La respuesta es clara y está definida en la normatividad vigente. Durante el jueves 5 de febrero habrá ocho horas en las que los carros y motos particulares podrán circular sin restricción, antes y después del horario oficial de la jornada ambiental.

La capital realizará la versión número 28 del Día sin Carro y sin Moto, una medida que se aplica cada primer jueves de febrero desde que fue aprobada por votación ciudadana en el año 2000. La restricción general irá desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, periodo en el que no podrán circular vehículos particulares ni motocicletas, salvo las excepciones autorizadas.

Sin embargo, antes de que inicie la jornada y cuando ya haya finalizado, los conductores sí podrán movilizarse libremente. La primera franja habilitada va desde las 12:00 de la medianoche hasta las 4:59 de la madrugada del jueves 5 de febrero. En ese tramo, la circulación de carros y motos particulares está permitida sin sanción.

La segunda ventana se abre desde las 9:01 p.m. hasta las 11:59 de la noche del mismo jueves. Con esto, se completan ocho horas exactas en las que sí se podrá sacar el vehículo, sumando las horas previas y posteriores al Día sin Carro y sin Moto.

En el #DíaSinCarroYSinMoto tu vehículo de dos ruedas 🏍️ se queda en casa, pero si la usas como modo de sostenimiento para servicios de mensajería o envíos a domicilio, podrás circular, siempre y cuando cuentes con una identificación que acredite esa labor. pic.twitter.com/Gk0myvug5T — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) February 2, 2026

Restricciones y excepciones durante la jornada del Día sin carro en Bogotá

Entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. no podrán circular en Bogotá carros y motos particulares, vehículos con pico y placa solidario, automóviles de academias de conducción, ni vehículos híbridos o a gas. Tampoco podrán hacerlo taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8, ni algunos vehículos de medios de comunicación con placa amarilla.

Por el contrario, la Alcaldía aclaró que sí estarán habilitados el transporte público, los vehículos eléctricos o de cero emisiones, el transporte escolar, los carros de emergencia, los vehículos de personas con discapacidad, el transporte de valores y los automotores de seguridad, control operativo y servicios públicos.

De esta forma, la jornada del 5 de febrero busca reducir la congestión y las emisiones contaminantes en la ciudad, mientras promueve el uso de medios de transporte alternativos durante 16 horas continuas de restricción.

