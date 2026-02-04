La caseta que mandará la parada en el Carnaval de Barranquilla con los toques de Elder Dayán, Poncho Zuleta y más

La KZ es un nuevo formato que integrará fiesta, actividades culturales y comida tradicional junto a los conciertos que pondrán a temblar a la Arenosa

Las casetas del Carnaval de Barranquilla han sido, durante décadas, uno de los espacios más reconocibles de la fiesta. En ellas se mezclan la música en vivo, el baile, la comida y el encuentro entre amigos y familias que buscan vivir la temporada de Carnaval en un ambiente cercano. Aunque el formato ha cambiado con el tiempo, la idea central se mantiene: ofrecer un lugar donde distintas generaciones se encuentren alrededor de la celebración.

En los últimos años, este tipo de escenarios ha venido adaptándose a nuevas formas de rumba, con propuestas que combinan artistas actuales, expresiones folclóricas y experiencias pensadas para públicos diversos. El crecimiento de la ciudad y la transformación del Carnaval han llevado a que las casetas se conviertan en espacios más organizados, con programación continua, control de aforo y una oferta que va más allá del concierto, integrando gastronomía y actividades culturales.

En ese contexto surge la KZ, un nuevo formato de caseta que del 5 al 16 de febrero busca ampliar la manera de vivir el Carnaval. La propuesta plantea un espacio pensado para el encuentro, con una agenda que se extiende por varios días y que reúne presentaciones musicales, muestras culturales y actividades propias de la temporada. La idea es ofrecer un lugar estable al que la gente pueda volver durante el Carnaval, no solo para una noche puntual, sino como punto de referencia dentro de la agenda festiva de la ciudad.

La programación de este escenario incluye artistas del Caribe y de la música popular, así como expresiones propias del folclor barranquillero, como Aria Vega, una de las voces más representativas del Caribe contemporáneo, Elder Dayán, Poncho Zuleta, entre otros referentes de la música popular y vallenata, además de muestras folclóricas y shows artísticos típicos de la región, que celebran el baile, el color y la identidad barranquillera.

La experiencia se completa con una oferta gastronómica basada en sabores locales, que permite que la caseta funcione también como un lugar para sentarse, comer y conversar. La intención es que el público no solo asista a un concierto, sino que tenga un espacio para compartir durante varias horas, en un ambiente que remite a la idea original de las casetas como punto de encuentro y no únicamente como escenario de espectáculo.

Este nuevo formato levantado con el patrocinio de Old Parr, que se suma a la apuesta por ofrecer un espacio organizado dentro del Carnaval. La presencia de la marca se da como parte del respaldo a la producción del evento, sin que el escenario pierda su carácter abierto y diverso, ni se convierta en una experiencia cerrada a un solo tipo de público.

Ubicada en el Malecón del Río, la KZ se integra al circuito de lugares que concentran buena parte de la actividad del Carnaval en los últimos años. Con entradas a precios accesibles, el espacio se proyecta como una alternativa para quienes buscan vivir la rumba del Carnaval en un entorno estructurado, con programación continua y con una propuesta que recupera la tradición de las casetas, pero adaptada a la forma en que hoy se vive la fiesta en Barranquilla.

