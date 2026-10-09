- Las turbias andanzas de "Los Verónicos"

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La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que ‘Los Verónicos’ terminaron siendo el eslabón entre alias ‘Papá Pitufo’, la campaña Petro, Ecopetrol y turbios movimientos con empresarios de las esmeraldas. Dentro de esta selecto grupo obviamente están incluidos dos ilustres catalanes, de las entrañas del anterior gobierno, que recibieron excepciones administrativas, entraron en juntas estatales y sistemática y reiterativamente aparecieron alrededor de contratos y negocios públicos, incluyendo el de las esmeraldas.

¿Quiénes son los catalanes? Xavier Vendrell fue detenido en 2020 dentro de la operación Volhov, una investigación judicial relacionada con presuntos delitos de corrupción y con actuaciones vinculadas al independentismo catalán. Según informes de prensa, entre las cuestiones investigadas estuvieron “presuntos delitos de tráfico de influencias y posibles irregularidades urbanísticas y contractuales.” No se puede ocultar que sobre Vendrell han existido investigaciones judiciales, extensas interceptaciones, registros, detenciones e informes policiales con sospechas graves. Lo que ocurrió es que esas sospechas no culminaron en condenas y las principales causas terminaron archivadas. A pesar de tan cuestionado pasado judicial el 31 de agosto del 2022, a escasas tres semanas de haber ocupado la presidencia, Petro utilizó una facultad de su alto cargo para concederle tanto a Vendrell como a otro catalán, Manel Grau, la nacionalidad colombiana por adopción mediante exoneración de requisitos. La norma que permite la nacionalización exprés le permite al presidente reconocer circunstancias excepcionales que hacen conveniente conceder la nacionalidad sin exigir todos los requisitos ordinarios.

¿Qué podrían ser las circunstancias excepcionales que llevaron a que a Vendrell y a Grau se les concediera la nacionalidad sin exigir todos los requisitos ordinarios? Ambos habían participado activamente en la estrategia de la campaña electoral del Pacto Histórico en 2022 y continuaron frecuentando la Casa de Nariño mientras paralelamente gestionaban negocios comerciales e influían en nombramientos del sector estatal. Todo parece indicar que Vendrell y Grau, miembros privilegiados del círculo privado de Petro y Alcocer desde el 2012, según el portal La Silla Vacía identificaban empresas con españolas interesadas en Colombia y gestionaban negocios mientras presumían de sus contactos con el entonces alcalde Gustavo Petro y les ofrecían acceso a proyectos y funcionarios. Según la investigación del portal, “en determinados casos participaban como socios en las compañías beneficiarias de sus gestiones.” Los beneficios a los catalanes continuaron después de la victoria presidencial como el hecho de que Grau terminó sentado en la junta directiva de CISA, la inmobiliaria del Estado y Vendrell consiguió un contrato con el Ministerio del Trabajo.

Los dos catalanes dejaron de ser simplemente empresarios y pasaron a gravitar alrededor de una constelación de poder que incluía a la primera dama, funcionarios, directivos de empresas estatales y operadores políticos. ¡Y pensar que algunos malquerientes insinuaban que en el anterior gobierno no se premiaba a los emprendedores!

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