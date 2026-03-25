- Las tres presentadoras que ya denunciaron públicamente haber sido víctimas de acoso en los grandes medios

Juanita Gómez, Lina Tobón y Mabel Cartagena contaron en redes algunas escenas de acoso que sufrieron en los canales de televisión en los que trabajaron

La salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol, luego de que se presentaran denuncias internas en el canal por presunto acoso, son también consecuencia de una serie de testimonios públicos y anónimos que comenzaron a aparecer en redes sociales.

Varias periodistas y presentadoras decidieron hablar de experiencias que, en algunos casos, habían ocurrido años atrás dentro de los mismos entornos laborales.

Juanita Gómez

Una de las primeras en pronunciarse fue Juanita Gómez, quien trabajó durante 12 años en Noticias Caracol, entre 2010 y septiembre de 2022. Su testimonio se remonta a un episodio ocurrido en 2015.

“El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional es que ciertas conductas de algunas ‘vacas sagradas’ en su trabajo no están bien. Le diría que tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones, para que no le dé un beso en un ascensor no es normal y nunca debió ocurrir”, escribió en sus redes.

El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional, es que ciertas conductas de algunas “vacas sagradas” en su trabajo no están bien. Le diría que tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones… 🧵 pic.twitter.com/lm8cWXUdeK — Juanita Gómez L. (@JuanitaGomezL) March 22, 2026

Durante su trayectoria en el canal, Gómez pasó por distintos roles: inició como productora en Crónicas Caracol, luego fue reportera y posteriormente presentadora en emisiones principales. Tras su salida, se vinculó a la Revista Semana como editora digital.

Lina Tobón

El testimonio de Lina Tobón se conoció en el mismo contexto. La periodista deportiva, que trabajó en Noticias Caracol y Gol Caracol durante cerca de cuatro años hasta 2023, describió un episodio ocurrido en 2022 dentro del canal, en medio de una grabación.

“Invadió mi espacio personal”, escribió, al recordar cómo un superior se acercó sin su consentimiento bajo el argumento de hacer un ajuste frente a cámaras. El episodio, según relató, incluyó también contacto físico no autorizado. “Me manoseó con la excusa de ‘tocar el logo de la camiseta’”, publicó Tobón en sus redes sociales, detallando lo que ocurrió durante ese momento.

Tobón también dejó registro de lo que significó procesar la situación en ese instante. “Cómo puedo probarlo, me pregunté, es mi palabra contra la de él, me dije. La impotencia y una frustración infinitas me invadieron: porque entendí lo que había pasado”, escribió.

Su renuncia fue presentada el 8 de noviembre de 2022, y posteriormente se vinculó a Teleantioquia Noticias.

La impotencia y una frustración infinitas me invadieron: porque entendí lo que había pasado: me manoseó con la excusa de “tocar el logo de la camiseta”.



Recordarlo aún me repugna y me invade la rabia. — Lina Tobón (@linamatote) March 22, 2026

Mabel Cartagena

Un tercer testimonio es el de Mabel Cartagena, presentadora que estuvo en RCN y Caracol, entre los años 2006 y 2011, en programas como Muy buenos días y El Lavadero.

Su denuncia se remonta a hechos que ocurrieron en ese periodo:

“No he querido hablar del tema hasta que llegue a Colombia, pero sí pienso hacerlo. Trabajé para ambos canales y pude presenciar acoso y maltratos, del que por cierto fui víctima hace una década. Sin embargo, es un tema que debe manejarse con pinzas porque Mk gordi (sic) la gente NO TE CREE o en su defecto prefieren no hacerlo”.

Cartagena también describió cómo se vivían esas situaciones dentro de los entornos laborales: “Tú lo ves, los escuchas y aunque comentaras “qué hartera” “que fastidio” “guácala ese viejo verde” tocaba sonreír como si nada”.

A pesar de lo ocurrido, señaló que mantuvo relaciones profesionales positivas con otros colegas.

El canal creado para recibir denuncias de acoso de periodistas

En medio de la publicación de estos testimonios, varias periodistas impulsaron un espacio para recibir nuevas denuncias de forma confidencial.

La iniciativa fue liderada por la propia Juanita Gómez en compañía de Paula Bolívar y Laura Palomino, quienes anunciaron la creación del correo [email protected]

“Varias periodistas nos hemos unido para apoyar y respaldar a las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia. Durante años hemos visto cómo los sueños de jóvenes periodistas son vulnerados por depredadores sexuales que se amparan en el poder de sus cargos y en el silencio de las instituciones. Hoy, queremos que eso cambie”, señalaron.

El propósito del canal es centralizar los relatos y darles un curso posterior: “un espacio seguro y confidencial para recibir testimonios de acoso, abuso de poder y violencia de género dentro del ejercicio periodístico”, explicaron, al precisar que la información será recopilada como insumo para avanzar en acciones posteriores.

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