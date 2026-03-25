Leonid Radvinsky murió a los 43 años, luego de convertir la empresa de contenido para adultos que adquirió en 2018 en un negocio de más de USD $1.400 millones

Leonid Radvinsky construyó una de las plataformas más rentables de internet sin hacerse visible. Durante años dirigió OnlyFans desde el anonimato, mientras su empresa crecía hasta mover miles de millones de dólares, al tiempo que enfrentaba en privado una enfermedad que solo se conoció el pasado 23 de marzo, el día que murió. Tenía 43 años.

Mientras OnlyFans se consolidaba como un negocio global, la vida personal de su dueño seguía otro ritmo. Radvinsky mantuvo siempre un perfil bajo, sin exposiciones públicas ni declaraciones frecuentes, y en ese mismo periodo enfrentaba una enfermedad que no hizo pública.

El cáncer que padecía avanzó durante años sin que se conocieran detalles sobre su estado de salud. No hay registros de entrevistas o comunicados previos en los que hablara del tema. La única confirmación llegó tras su muerte.

OnlyFans informó que falleció a los 43 años, “de manera tranquila, tras una larga batalla contra el cáncer”, sin precisar el tipo de enfermedad ni los tratamientos que recibió.

El crecimiento de OnlyFans al mando de Radvinsky

Su historia comienza lejos del negocio digital que lo haría millonario. Nació en Odesa, Ucrania, y emigró siendo niño a Estados Unidos, donde creció en Chicago. Allí se formó como economista en la Universidad Northwestern, de donde se graduó en 2002.

Durante más de dos décadas trabajó en la creación de empresas tecnológicas, con especial énfasis en plataformas digitales y modelos de monetización en línea. Ese recorrido empresarial lo llevó, en 2018, a tomar una decisión clave: comprar OnlyFans.

Cuando adquirió la plataforma, fundada en 2016 en Reino Unido, OnlyFans era un proyecto en expansión, pero aún lejos del impacto global que alcanzaría después. Radvinsky asumió el control sin modificar su forma de operar: sin apariciones públicas, sin entrevistas y sin protagonismo mediático. El crecimiento llegó dos años después.

En 2020, la pandemia de covid-19 impulsó el consumo de contenido digital a nivel global. OnlyFans se convirtió en una de las plataformas más utilizadas por creadores para generar ingresos directos, lo que aceleró su expansión.

Las cifras comenzaron a consolidarse con rapidez. Para 2024, la empresa reportó ingresos por 1.400 millones de dólares, derivados de transacciones que superaron los 9.100 millones de dólares. En ese mismo periodo alcanzó 377 millones de usuarios registrados y cerca de 4,6 millones de creadores activos.

El modelo de negocio es simple: la plataforma retiene el 20% de cada pago, lo que generó una fuente constante de ingresos. Ese crecimiento se reflejó directamente en la fortuna de Radvinsky, estimada en 4.700 millones de dólares.

Donaciones en medio del conflicto

Antes de su fallecimiento, Radvinsky también destinó recursos a causas internacionales. En 2022, en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, realizó una donación de más de 1,3 millones de dólares en criptomonedas para apoyar iniciativas de ayuda.

El gesto tenía un componente personal. Ucrania era el país donde había nacido antes de emigrar a Estados Unidos.

Además, en su perfil profesional señalaba que dedicaba tiempo y recursos a proyectos tecnológicos y organizaciones sin fines de lucro, incluyendo aportes a instituciones médicas.

Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, empresa que adquirió en 2018 y con la que se hizo multimillonario gracias al impulso de la pandemia por covid-19.

La historia de Radvinsky avanzó en un orden claro: migración, formación académica, construcción de negocios digitales, adquisición de OnlyFans, crecimiento acelerado y consolidación como multimillonario.

En paralelo, otra línea se desarrollaba sin exposición: su enfermedad.

Ambos procesos: el ascenso empresarial y el deterioro de su salud, ocurrieron al mismo tiempo, pero en planos distintos.

Su muerte, a los 43 años, marcó el punto final de esa trayectoria. Dejó una empresa con millones de usuarios, cifras que superan los miles de millones de dólares y una fortuna personal significativa.

También dejó una historia construida desde el anonimato, en la que la enfermedad permaneció oculta hasta el final.

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