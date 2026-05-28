- Las tres localidades de Bogotá con la malla vial más deteriorada

La más crítica es la Localidad de Usme con un 17,8 % de deterioro, seguida de Ciudad Bolívar con el 13,5 % y Bosa con el 8,7 %. Hay riesgo para la comunidad

Un informe realizado por ProBogotá en el segundo semestre de 2025 muestra que, mientras el Distrito da prioridad a obras de gran envergadura como la primera Línea del Metro, las nuevas troncales de Transmilenio, los Transmicables y nuevas redes de cicloinfraestructura, el mantenimiento y recuperación de la malla vial de la ciudad es una asignatura pendiente.

El estudio, enfocado a examinar la movilidad y los proyectos relacionados con ella que actualmente se adelantan en la ciudad revela que la inversión realizada por la Administración Distrital para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad sigue siendo muy baja, y muestra que la situación de la malla vial del Distrito es complicada.

Entre otras cosas, el estudio deja ver una profunda desigualdad territorial, porque mientras algunas localidades de Bogotá gozan de vías en buen estado, otras sufren desde hace varios años por el estado crítico de las calles, situación que afecta la calidad de vida de las comunidades y la economía de los distintos sectores.

Una malla vial de 52 millones de kilómetros cuadrados

La capital del país actualmente cuenta con una malla vial de 15.186 kilómetros – carril, lo que se traduce en más de 52 millones de metros cuadrados. De ese total, el 39 % se encuentra en buen estado y el 27 % en un estado no tan bueno, aunque se puede circular por ellas sin ningún problema; sin embargo, hay un dato que preocupa a la administración distrital: el 22% de la red vial de Bogotá, unos 3.300 kilómetros, se encuentra en condiciones muy malas y graves, calificado por el estudio como “estado de la malla vial pobre, muy pobre y fallado”.

En tal sentido, el estudio determinó que el estado fallado es cuando la malla vial presenta un estado de deterioro, con pérdida de servicio y funcionalidad de un nivel crítico. Las Localidades de Bogotá que presentan el estado más crítico en la malla vial son: Usme, con un 17,8 % de deterioro en sus vías; Ciudad Bolívar, con 13,5 % y Bosa, con un 8,7 % de la malla vial en estado crítico.

Según Darío Hidalgo, experto en Movilidad y miembro de la mesa técnica de ProBogotá, las razones por las que la malla vial de la ciudad se encuentra en este estado es por el deterioro natural, que se produce por dos factores fundamentales: la circulación de tráfico pesado como buses, camiones y volquetas, y por los efectos de las fuertes lluvias y los problemas que pueden traer las redes de servicios públicos de la ciudad.

Análisis complejo y localidades con personalidad propia

Sobre el tema, el director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Orlando Molano Pérez, dijo que el estado actual de la red vial de la ciudad entre localidades no se puede comparar de una forma directa, porque allí pueden intervenir muchas variables, como la magnitud y la extensión de la malla vial de cada una de las localidades, el tipo de pavimentos que tienen, la edad de la vía, la cantidad de vehículos y las características del tránsito que circula por ellas, las cargas a las que están sometidas, el drenaje y las condiciones ambientales y las intervenciones que se hayan realizado a lo largo del tiempo.

Molano Pérez afirmó que cada corredor vial presenta condiciones distintas de operación y desempeño, por lo que el estado de la malla vial de Bogotá responde a distintas dinámicas específicas que dependen de la localidad y no a temas geográficos y administrativos.

De acuerdo con el experto Darío Hidalgo, se estima que para la recuperación de la malla vial de Bogotá se requiere una inversión de más de 10 billones de pesos, aunque con el rezago estructural que tiene la red vial de la ciudad esta cifra puede aumentar, por lo que el valor real de esa tarea puede aumentar cada día que pasa.

De acuerdo con lo manifestado por el director del IDU, las localidades que tienen una malla vial local en buen estado son las del norte y las del centro de la ciudad, como Santa Fe, con el 45,7 % de las vías en buenas condiciones; Tunjuelito, con 44,1 %; Usaquén, con el 43,8 %; Barrios Unidos, con el 43,2 %; y Suba y Fontibón, con el 42,9 % de su malla vial en buen estado.

Después de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa, las otras localidades que presentan los mayores problemas en la malla vial local son Usaquén, con un porcentaje de afectación del 15 %; Kennedy, que ha sufrido un alto deterioro por la alta carga vehicular, y Suba, que ha sufrido un alto deterioro por el rezago de varios años sin mantenimiento en la red vial local.

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