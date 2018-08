Las tres del tintero

URIBE LES MIDIÓ EL ACEITE

Así la amenaza del expresidente Uribe de retirarse del Senado, haya sido una precipitud temperamental del antiguo gobernador de Antioquia, se hizo visible que es él, y solo él, un eslabón fundamental para que haya nuevo gobierno, pues hizo posible que los colombianos nos diéramos cuenta que, sin al apoyo de su poder político y de su mando absoluto, el gobierno de Duque habría llegado tambalequeando a tomar posesión el 7 de agosto. Pero Uribe también le midió el aceite a Duque, que resultó muy flojito. Y también se lo midió a sus congresistas elegidos al Congreso y a los dirigentes regionales ,ansiosos de puesto en la burocracia, pero incapaces de reaccionar ante la trinchera que les montó la Corte para tratar a sacar a Uribe del ring. Ninguno de ellos fue capaz de generar la espontánea protesta nacional contra el Cartel de La Toga y los uribistas terminaron siendo cuatro gatos que les dio miedo organizar manifestaciones de apoyo a su jefe en todo el país contra la Corte.

LOS AZUCAREROS DEL VALLE CONTRA LOS VALLECAUCANOS

Cuando Luis Fernando Londoño Capurro, hoy embajador en la Argentina y actuando de presidente de Asocaña y Juan José Lülle como cabeza visible de los azucareros se interrelacionaban con las comunidades de los 19 municipos donde sembraron el desierto verde de 220 000 hectáreas en el valle geográfico del rio Cauca, firmaron un pacto de caballeros y se rigieron por las normas vigentes. Llegó en reemplazo de Londoño el antiguo secretario privado de Santos, que no se ha tomado una cucharada de miel de purga en su vida y reemplazaron a Lülle y fue suficiente para que los azucareros perdieran el poder representativo que les da el desierto verde. No solo votaron por Petro en todos esos municipios. En menos de 6 meses por las carretearas avanzan tractomulas arrastrando 5 carros cañeros de más de 10 metros cada uno, estorbando en las carreteras como monstruos que son, y las quemas de las cañas para cosecharlas no solo volvieron a llenar el cielo vallecaucano de nieve negra sino que están poniendo en peligro las operaciones del aeropuerto de Cali. Esta batalla no la ganará nunca la plata de los señores feudales pero generará un clima de rompimiento entre unos y otros por la torpeza manifiesta del señor Mira y su staff directivo de entender el problema que están creciendo.

SI EPM VENDE ACTIVOS ES PORQUE DUDA MUCHO

QUE LAS ASEGURADORAS PAGAN



La noticia de que EPM sacó a la venta sus fracasadas inversiones en Chile, en el acueducto de Antofagasta y en el parque eólico Los Cururos, más las jugosas y productivas acciones de ISA, con las cuales aspira a compensar un gran parte del saldo rojo y de los gastos futuros en que han terminado por hacer en Hidroituango, demuestran claramente que las cuestionadas directivas de EPM ya no cuentan con el pago de la aseguradora Mapfre y de la reaseguradora Hannover porque las fallas en Hidroituango no fueron por intangibles geológicos sino por determinaciones gerenciales equivocadas. Pero como nunca dicen la verdad, Antioquia ve gastar la platica de sus ahorros mientras le dicen que el pueblo paisa puede y saldrá adelante.