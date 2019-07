Las tres del tintero

A SANTOS SE LE ESTÁ VOLTEANDO LA AREPA

-Publicidad.-

Es una lástima que la mitad de los colombianos que apoyaron a Uribe para que no se respetara la paz que pactaron excluyentemente los delegados de Santos hayan terminado coincidiendo con dirigentes de las Farc como Márquez, El Paisa, Romaña y Santrich, y el proceso de paz que se sembró en La Habana esté pasando aguas, lo que conlleva que el expresidente Santos corra el inminente riesgo de ver desbaratar su exclusiva paz que le sirvió para ganarse el Nobel. Pero como al mismo tiempo dejaron filtrar desde la Fiscalía el proceso de Esteban Moreno sobre un camionado de plata para la segunda vuelta de Santos en 2014 y el Consejo Nacional Electoral puede por lo menos cuestionar la no inclusión de esa suma en las cuentas de la campaña, resulta obvio pensar que la envidiada arepa suertuda de Santos se le está comenzando a voltear.

Publicidad.

EL TERRORISMO DE MINCULTURA CON AQUARELA

A principios de semana, cuando todavía no se había reunido en Bakú la Asamblea Mundial de Patrimonio de la Unesco, el Ministerio de Cultura hizo saber a través de uno de sus funcionarios y después por boca de la ministra que a Cartagena le habían dado dos años en esa Asamblea para destruir el edificio Aquarela, construido en el barrio de Torices, diagonal al Castillo de San Felipe, que muchos guardianes bogotanos de las murallas consideran violatorio de las normas de defensa del corralito de piedra. Independiente de mi criterio, que vale huevo en este caso, es evidente que han armado una tempestad en un vaso de agua y logrado, a más del apoyo de la madre abadesa que se mete en todo, asustar hasta los politiqueros dirigentes de Cartagena que creen que el sello de patrimonio inmemorial (que no sirve para nada realmente) está a punto de derrumbarse si no dinamitan el edificio Aquarela.

FEDERICO O LUIS VAN CONTRA FAJARDO PRESIDENTE

Cada vez se hace más notorio que la publicidad bogotana y por Direct tv en favor de Medellin , contratada directamente con platas de Telemedellin y otras entidades de la capital antioqueña, está dando resultado.Ya hay titulares que hablan de la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez.Al mismo tiempo, y sin necesidad de tanto alboroto publicitario, y con un criterio mucho más parroquial,siguen trabajando en la construcción de idéntica candidatura del actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez, dados sus exitosos resultados como mandatario de los antioqueños.Ambos,sin querer queriéndolo,comienzan a interrumpir el lánguido ímpetu que otro paisa,Sergio Fajardo, dice haber cogido para volver a ser candidato sin cometer los errores de sus anteriores y yéndose a vivir a Bogotá.