Las tres del tintero

EN 9 MESES DE URIBE/DUQUE NO SE GESTÓ UNA NUEVA COLOMBIA

SINO UNA SERIE DE FRACASOS

Se cumplieron 9 meses de la posesión del actual presidente. El mismo tiempo que demora una mujer en su gestación pero aquí, por lo que se ve, no hubo criatura para mostrar sino una serie repetida de abortos. Usando la obsecación como instrumento de gobierno, escapándose del análisis racional de la política y negándose a la evolución inevitable de todos los episodios, han sido 9 meses de fracasos. Fracaso en economía. El dólar anda por los 3.300 y no nos hemos podido destetar de la idea falsa de que somos país petrolero sin tener siquiera un millón de barriles diarios. Fracaso en el Congreso. Derrotadas las reformas presentadas y la que pasó, la Tributaria, fue un engendro que solo causa daños, no recaudos. Fracaso en el orden público. Por andar tratando de volver trizas la paz de Santos dejaron multiplicar grupitos de bandidos que ya no son guerrillos, promovieron la persecución de vendedores ambulantes y la fumadera de marihuana en casas y apartamentos pero siguen las 220.000 hectáreas de cultivos de coca.

AL EDIFICIO BABILONIA LO VAN A TUMBAR A GOLPES

El edificio Babilonia en el municipio de Itaguí, uno de la docena y media de edificios enfermos por fallas estructurales en Antioquia, va a ser tumbado por la alcaldía de ese municipio a golpes. No lo pueden implosionar, como otros mal construidos a quienes les han decretado su demolición, porque está rodeado de edificaciones pegadas a él. Ladrillo tras ladrillo caerá finalmente este otro ejemplo de una enfermedad que las facultades de ingeniería no quieren aceptar que se regó entre universidades a través de la cátedra del ingeniero Aristizábal, profesor por más de 15 años en varias de ellas. Tampoco se sabe de medidas correctivas para evitar a futuro que este ejemplo de modificar estructuras para economizar materiales y costos finales y permitir edificios endebles o enfermizos se siga esparciendo dentro de la ingeniería antioqueña.

EL TAL CENSO DEBERÍA SER ANULADO

Sobre el tal Censo he estado escribiendo desde cuando Santos lo decretó precipitadamente y montó una trapisonda legal para quien lo contratara fuera el Fonade y no el Dane. De nada sirvieron las denuncias. El Fonade sigue allí, haciendo lo mismo y el Dane como que se va a quedar sin datos porque su director descubrió que el agua moja y que el tal Censo no es verídico ni confiable. Si el país estuviera en otras manos y fuera consecuente con el antisantismo que profesa, ese tal Censo debiera ser anulado para que no se lo tenga en cuenta.