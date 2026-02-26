¿Debe ir Falcao al mundial?

No se tiren a la selección que no es un club de favores u honores. Es un equipo que tiene que ir a vérselas con poderosos.

Desde luego sí, pero no. Me explico: amamos a Falcao como el más, o uno de los más grandes de la sinuosa historia el fútbol colombiano. Este tipo le dio al país toda la emoción de la que el país es posible. Hizo de todo, brilló, celebró, encantó en otro momento que no ya es este.

Él es hombre serio, así que no se deja tentar o desafiar por la andanada de comentaristas que son todos técnicos de la selección y quieren siempre armar un equipo a su medida, a la medida de los managers y los avisos luminosos, por lo que ahora recurrentemente insisten (algunos de ellos) en que Falcao por su historia, por su encanto y por el pasado, debería estar en el futuro.

Ya lo hemos dicho acá en otras ocasiones: La selección Colombia, tiene alma, técnico, jugadores tremendos, estrellas y hasta un uniforme espectacular. Sin embargo, la historia futbolística nacional ha sido por costumbre la de la cima al precipicio, algo propiciado por los comentaristas, los jugadores y los técnicos, en general los técnicos colombianos que obviamente han tendido a responder a piropos y a favores.

Los comentaristas deportivos con sus teatrales voces endiosan, ordenan, sentencian y embuten todo en una licuadora para conseguir un fermento a su medida, pero como son tantos y tan variados, nunca hay una medida apropiada. Un día la selección tiene que ser campeona del mundo, y al día siguiente es el mayor fracaso vergonzante de la historia.

Esta que se alista para ir al mundial en los EE. UU, y México luce seria, competitiva, posible, pero mesurada. No va a ser campeona del mundo, ni el cisma del deporte mundial, pero tiene todo para hacer una gran presentación, si desde ya los comentaristas no empiezan a armar su formación, incluida su idea de que Falcao o Rodallega (activos al nivel nacional) o todos los que han hecho cosas grandes en el futbol colombiano deben ir por un puesto de honor o por una deuda de la historia.

Así es que, como en otras ocasiones se ha dicho, no se tiren a la selección que no es un club de favores u honores. Es un equipo que tiene que ir a vérselas con poderosos.

