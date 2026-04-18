- Cada hora roban a 9 personas en Bogotá. Adultos mayores los más afectados

En las Localidades de Suba, Engativá y Kennedy es donde se ha registrado el mayor número de hurtos en Bogotá

Aunque la actual administración de la ciudad ha reportado una reducción en los delitos de alto impacto en la ciudad como el hurto a personas (en marzo de 2026 este delito registró una disminución del 38,3 % frente al mismo periodo en 2025, con cifras que pasaron de 21.088 denuncias a 13.017), el panorama y la realidad en las calles de las distintas localidades de Bogotá sigue siendo preocupante para los ciudadanos.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá sobre hurto en la ciudad, en 2024 en Bogotá se presentaron 99.397 denuncias por este delito y durante 2025 los bogotanos afectados que hicieron denuncias sobre este mismo delito fueron 88.042. Para 2026, entre los meses de enero y febrero se registraron más de 13.200 casos de hurto en Bogotá.

Según el Concejal de Bogotá Samir Abisambra del Partido Liberal, las localidades de Bogotá más afectadas por este delito de alto impacto son Suba, Engativá y Kennedy, zonas donde los bogotanos enfrentan a diario situaciones de inseguridad cuyas principales víctimas son los adultos mayores y los escenarios más propicios para que los delincuentes cometan el delito son los parques, ciclorutas, paraderos de buses, vía pública, zonas bancarias, canales y humedales.

Abisambra también hizo referencia al hurto a celulares, elemento preferido de los dueños de lo ajeno: aunque se presenta reducción en el delito, todavía las cifras son bastante altas en materia de robo. En 2024 se presentaron más de 25 mil casos, en 2025 se registraron más de 16.500 robos de celulares y entre los meses de enero y febrero de este año se reportaron más de 2.200 hurto a celulares en Bogotá. En 2025, solo en la Localidad de Suba se presentaron 2.041 robo de celulares, en Engativá 1,668 y en la Localidad de Kennedy fueron denunciados 1.279 casos de hurto de este elemento.

Lo más preocupante para el cabildante en materia de hurto es que, en solo los dos primeros meses de 2026 fueron capturados 1.692 delincuentes. De mantenerse esa constante, la cifra podría igualar lo reportado a lo largo de todo 2025, año en el que las personas capturadas por la policía por este tipo de delitos fueron 10.695.

Ante este panorama de inseguridad, Abisambra aseguró que no existe una reducción real del delito, ni una percepción de seguridad en los barrios de Bogotá, por lo que la Alcaldía de la ciudad debería implementar una estrategia integral para atacar esta clase de delitos.

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