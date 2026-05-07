- La estratégica alianza entre la Armada Nacional y el alcalde Dumek Turbay para cambiar el Parque La Marina

El comandante de la Fuerza Naval Caribe, vicealmirante Oramas, y el alcalde de Cartagena definieron la hoja de ruta para intervenir el lugar y volverlo plaza pública

Cartagena de Indias tendrá un nuevo atractivo: el desarrollo de la segunda etapa del proyecto Gran Malecón del Mar incluye la remodelación del Parque de la Marina. Hoy, el parque se encuentra ubicado en el centro histórico, frente a la Plazoleta de los Almirantes y el Museo Naval del Caribe, cerca de la Avenida Santander. Toda la zona cambiará.

El Parque de la Marina es un área verde que tiene monumentos; a menudo ha sido descrita como un pulmón verde de la zona amurallada y su remodelación es un proyecto que lleva años aplazado. El arreglo, gestionado por el alcalde Dumek Turbay, involucró al vicealmirante Carlos Hernando Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Para la Heroica la alianza es clave por los años que se habló el proyecto.

En los planos, la intervención se propone ampliar los lugares de descanso, habría nuevos sitios para los niños y se adecuará una zona para realizar eventos de diferente tipo. Entre las principales transformaciones se quitaría la fuente existente y se pondría en su lugar una plaza pública, donde tanto turistas como extranjeros podrían pasar las horas.

Para Dumek, el parque debe ser un lugar abierto al público y debe integrarse a la segunda etapa del Gran Malecón del Mar en Cartagena. En los planes, se calcula que cerca de 25.000 personas visitarían diariamente el Gran Malecón. Una vez remodelado, el Parque de la Marina tendría varios senderos, ciclorrutas, zonas verdes y la “Rueda de Cartagena”.

La primera fase de la remodelación le ha sido encargada al Consorcio Gran Malecón del Mar; no obstante, aún no se sabe quién construirá la segunda. Del Consorcio Gran Malecón del Mar se conoce que Dinacol es la empresa mayoritaria, al tener un 60 % de la participación; aunque también hacen parte del consorcio Escalona Ingeniería S.A.S. y A&D Alvarado & During S.A.S.

Dinacol fue fundada por el ingeniero naval alemán Frank Bolle. Al teutón le gustó el país y decidió crear una compañía. Dinacol es hoy una de las grandes constructoras del Caribe –aunque tiene obras en otras partes del país–. La organización también se ha quedado con varias de los grandes trabajos de ingeniería que involucran costa y mar como el Terminal de contenedores –Contecar–, Puerto Bahía, Muelle Providencia y la Protección costera.

A la fecha, la primera etapa del Malecón del Mar tiene un avance cercano al 44 %. Se ha dispuesto que la segunda etapa tenga un valor cercano a $21.244 millones de pesos.

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