Las ridículas excusas de Carlos Antonio Vélez por las que no debieron convocar a James

El odio del periodista al 10 de la selección es total. Es de los pocos molestos por su convocatoria e inventa motivos por los que no debió ser llamado por Rueda

.Publicidad.

Luego de casi un año por fuera, finalmente James Rodríguez volverá a vestir la camiseta de la Selección Colombia. Las lesiones no lo habían dejado disfrutar un partido desde el desastroso 6-1 de Colombia contra Ecuador que marcó la despedida de Carlos Queiroz. Su regreso es un alivio pese que todavía no esté al 100% de estado físico y más ante la ausencia de Juanfer Quintero, pero Carlos Antonio Vélez no disimula su odio contra el 10 y condena a Reinaldo Rueda por haberlo convocado a la tricolor.

El estilo de baile siempre se ha caracterizado por ser polémico y esta vez no fue la excepción. Sembrando cizaña, Vélez dijo que algunas fuentes internas de la selección le contaron que a James tocaba convocarlos sí o sí para esta fecha de noviembre, ya que según él, "había que zafar del problema de una vez porque hay muchos intereses".

-Publicidad.-

Así las cosas, el llamado de James por parte de Reinaldo Rueda pudo haber sido por órdenes de arriba más que por convencimiento propio del entrenador para llamarlo. Además de esto, Vélez también opino que para él no se debería convocar un jugador que acababa de ser expulsado en su equipo. ¿En qué selección se ha visto que no convocan un jugador por haber sido expulsado en partidos con sus clubes? Sólo a Vélez se le ocurre que esto es un motivo para dejar de tener en cuenta a un futbolista.

La grosería de James con el árbitro que lo expulsó en el último encuentro del Al-Rayyan es intolerable para el periodista, pero él debería aprender que una cosa es lo que pasa en su club y otra en selección. Por ende si James ha tenido un mejor rendimiento en los últimos partidos que ha jugado en Qatar, su convocatoria es válida y vendrá en disposición de ayudar a la selección.

Publicidad.