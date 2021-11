¿Investigado por lavado de dinero? La Liendra reveló la verdad

.Publicidad.

“¿Es verdad que te están investigando por lavado de dinero?” le preguntó recientemente un seguidor a Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra. Además de su sencillez y respetuosa manera de expresarse, el influencer no duda en mostrar sus lujos cuando de gastos se trata. Sin pelos en la lengua, y con mucho orgullo, La Liendra comparte con sus seguidores los viajes, carros, apartamentos y fincas en los que invierte su dinero.

“Eso es falso, yo no lavo ni siquiera mi ropa, no señores” inició con su respuesta el influencer que ha sido víctima de las restricciones de Instagram más de dos veces, y ha perdido su cuenta en varias ocasiones. “Si algo tengo en mi vida es que no me gusta recibir plata maluca o plata mala. Me gusta solamente la plata buena, que no le haga daño a nadie, y yo pago todos mis impuestos, pago muchos pero los pago toditos, se los juro” finalizó en el influencer para aclarar rumores sobre sus ingresos y gastos.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

Vea también:

Publicidad.