Las promociones engañosas de Resort Travel que les costó una multa

.Publicidad.

En 2022 Resort Travel fue reconocida por su peculiar método de captación de clientes. Por ejemplo, en el centro comercial Salitre Plaza varios visitantes denunciaron que los trabajadores de la compañía los abordaron con una rifa, que tenía un premio especial: un viaje. En efecto, cuando la persona decidía entrar al sorteo debía dejar unos datos, por ejemplo, su número celular. Días después, llega la llamada para felicitarlo por haber ganado el concurso; no obstante, debía dejar un dinero para poder “acceder” al paseo.

Por el cobro intempestivo, varios clientes llamarón a la Super Intendencia de Industria y Comercio, quien decidió comenzar una investigación por la situación generada por Resort Travel.

..Publicidad..

La investigación de la Super

Los funcionarios de la entidad gubernamental se preguntaron ¿cómo funcionaron las rifas de Resort Travel? Y ¿cuantas personas tenían problemas con Resort Travel? Al mirar de cerca los empleados de la Superindustria encontraron varias falencias en el trabajo de Resort Travel, que tiene de representante legal a Diana Isabel Tamayo Buitrago.

...Publicidad...

Dentro de la pesquisa, los empleados de Rusinque notaron problemas en las piezas publicitarias de la empresa, por ejemplo, no se incluyó el número del Registro Nacional de Turismo, RNT.

....Publicidad....

(Superindustria)

(Superindustria)

Los anuncios no tenían solo un inconveniente había varios para ofertar planes como si se tratara de una agencia de turismo. Si Resort Travel en el papel presta servicios turísticos esta no cumple con las condiciones que se exigen para ser una Agencia de turismo y en la práctica se trata de un negocio que se dedica a la intermediación para la negociación y reducción de tarifas de servicios turísticos para terceros. En consecuencia, con las promociones se infringieron las regulaciones de turismo.

(Superindustria)

Otra sorpresa grave en relación a la organización fue la manera como sus promotores abordan a los clientes potenciales en los centros comerciales. Los investigadores miraron casos en el centro comercial Salitre, Santa fe y Centro Mayor donde según los testimonios de los trabajadores de Resort Travel a través de un juego de adivinanzas embolataban a las personas, y eventualmente las hacían firmar documentos para reclamar el premio del juego. En los registros los ganadores no tenían ni idea de lo que estaban diligenciando.

Una de las personas que terminaron engañadas narraron la manera como había sido asaltada en su buena fe: “Visite el centro comercial cuando me abordo [sic] el vendedor de la compañía Resort Travel quien me ingreso a la oficina y me atendió, (…) fue el que manipulo el celular y quien solicito [sic] a través de mi celular un prestamos al banco Davivienda, me siento engañada y claramente estafada, firme [sic] después de solicitado el crédito y cuál es mi sorpresa, que los códigos que envía la entidad bancaria e información ya no están en mi equipo (…) solicito de manera inmediata la devolución de dinero retirado de Davivienda por valor de $8.680.000”.

Esta no es la primera vez que se topa esta empresa con las autoridades. Según registro en la Cámara de comercio de Bogotá ésta fue embargada por la Secretaría Distrital de Bogotá en 2022. Un año después en 2023, se repitió la actuación y Resort Travel volvió a ser embargada por Fiduciara Bancolombia S. A, quien actuó como vocera del Fideicomiso Patrimonio Autónomo P.A Gran Plaza Bosa.

Con toda la información recopilada la Superintendencia de Industria y Comercio en cabeza de Cielo Ruisinque tomó la decisión de multarla, y no con cualquier monto. Con la resolución 470, expedida el 16 de enero de 2024 ordenó multar Resort Travel con $ 559 millones por publicidad engañosa e infringir las normas que regulan el turismo.

Le puede interesar: https://www.las2orillas.co/la-campana-la-tapa-multa-a-postobon-le-salio-cara/