- Las primeras historias de un coleccionista

Angélica Chavarro

De las ferias en general hay mucho y poco que decir, se encuentran múltiples propuestas. Ésta de artistas jóvenes se lleva a cabo en Centro de la Felicidad sede Chapinero. La de este año se lleva a partir del viernes 21 hasta el domingo 23 de noviembre desde las 12 pm hasta las 9 pm usted podrá visitar en los pisos tercero, sexto y onceavo. El bello espacio se presta para que la exhibición tenga un orden y se pueden ver las pequeñas obras de artistas emergentes que buscan un lugar donde se pueda comenzar a contar las grandes historias del coleccionismo.

Ya los precios no son de un millón solamente. La verdad, he ido a pocas ferias del millón y la peor experiencia fue una que se realizó en la plaza de Toros. Pero, sí sé que la de este año tiene orden, temas y técnicas. El recorrido es amable, el artista está presente y explican sus destinos artísticos.

Sergio Pinzón

Me dio la impresión de que muchos son arquitectos que es casi un salto obvio para muchos. Hay pocos fotógrafos interesantes. En cerámica se presentan varias alternativas, aunque, irónicamente, en el panorama nacional actual son muy pocos los que sobreviven. Dibujos, hay varios interesantes me llamo la atención por el tema: Sergio Pinzón quien observa como si fuera el tema de este año con la Expedición Botánica, pero su referente son palmeras totalmente urbanas que mimetizan antenas de Bogotá.

Valeriano Lanchas

Valeriano Lanchas tiene ambiciones amplias. Fuera de la música como barítono, en sus horas libres en Bogotá realiza dibujos en tinta china y en los viajes lleva libretas. Su arte no ha desarrollado todo su potencial. Sus figuras tienen algo de expresionismo y busca la perspectiva con franjas donde no logra totalmente su cometido. Pero de todas formas es un gran artista que busca otras formas de expresión.

Stiven Vergara

Stiven Vergara trabaja la cerámica con fotografías de las casas inglesas de Bogotá. Me llamó mucho la atención la mezcla de materiales y el resultado inesperado.

Angélica Chavarro trabaja en capas, busca una sutil relación de tonalidades y en cada una de las técnicas existe un estado de conciencia armónico. Son franjas donde, casi en secreto, escribe, pinta y arma un corredor de hilos o alambre donde une todas las expresiones en su consciente inconsciente.

Gabriel Ángel

Gabriel Angel es de los pocos que presenta pintura. Cambia la figura del bastidor para que los temas no tengan los mismos referentes, pero creo que va por buen camino.

Otra artista toma referencias fílmicas es Ana Milena Berdugo que va retomando un momento de una película y la interpreta desde diferentes puntos de vista. En su obra Polvo se refiere a la película El Padrino donde toma como referencia en que Michel Corleone confiesa sus pecados y ella lo toma como una lectura bíblica. Me interesó la parte de la escritura con espinas agarradas en cerámica

Centro de la Felicidad sede Chapinero. Calle 82, carrera 11, Bogotá. Hasta el domingo 23 de noviembre, 9 p. m.

