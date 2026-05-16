- Las prácticas políticas del gobierno Petro

VIDEO. Puntos de vista. Esta semana ocurrió un hecho que confirma lo que son las prácticas políticas del gobierno de Petro. Petro es un hombre que se burla, hace moja de los fallos judiciales y el aparato judicial lo único que hace es sacar declaraciones de propia. casi rayano en el delito de grave resolución judicial. Él ha hecho una suerte de presidencia imperial, hasta el ridículo, porque francamente es una persona que tiene habilidad para hacer daños, pero no para crear nada.

Nuevamente ordenó que revocaran las órdenes de captura de del clan del Golfo. Varios de ellos están pedidos en extradición. Obviamente la fiscalía le contestó que eso no se podía hacer por los compromisos internacionales que existían y se hizo el bobo. Vive improvisando, burlándose de la gente, haciendo su parecer.

Él desde que empezó su gobierno dio vía libre tanto a la guerrilla como a los paramilitares. El aparato militar lo desorganizó más de lo que siempre estaba. Y efectivamente han crecido brutalmente. Ocupan zonas de producción de cocaína. que se dedican a vigilarlas y a cuidar los laboratorios donde obtienen recursos significativos. Petro tiene buena parte de la del dinero embargado por los Estados Unidos porque toda la plata que se ha llevado no la tenía en Colombia, es una suma muy grande. Entonces pienso que se va a dedicar a a saquear los recursos como lo ha hecho. Obsérvese que el gabinete que él tiene es de anónimos, de gente que nadie conoce, gente mediocre, gente que no representa nada.

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