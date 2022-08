Las perspectivas del gobierno progresista

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri y Fernando Rivera |

agosto 03, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Hay realidades que no se pueden ocultar, negar o evadir, unas de ellas son las relacionadas con los recursos escasos tanto financieros, tecnológicos, culturales, logísticos, de tiempo y legales y estos no requieren de diagnósticos o explicaciones, la realidad no la podemos evadir o cambiar con base a una decisión y por lo tanto lo que deseamos o lo que debería ser, estará siempre limitado por los recursos escasos.

Uno de los principales problemas para avanzar en la implementación del Programa del Pacto Histórico es con los recursos financieros que son, en última instancia, los que permitirán adelantar el Programa de Gobierno por medio de políticas públicas que independientemente de su justeza demandan ingentes recursos financieros.

-Publicidad.-

El proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentará al Congreso el próximo 8 de agosto, es la medula o parte más importante del Programa del nuevo Gobierno, pues solo con su aprobación se obtendrán los recursos para lograr sus objetivos de protección social a la población más vulnerable, cumplir con promesa de los anteriores gobiernos con diferentes grupos sociales, enfrentar el desempleo y el subempleo, el cambio climático, la desindustrialización del país que se ha desarrollado en los últimos treinta años, incrementar el valor agregado a los productos de exportación, avanzar en la disminución de la dependencia tecnológica, desarrollar la agro industria entre muchas otras; en síntesis avanzar hacia el “vivir sabroso” lo que se ha negado a la mayoría de la población desde la conquista.

Paralelo a la Reforma Tributaria se hace necesario adelantar diferentes reformas estructurales, no cosméticas, el cumplimiento de los acuerdos de la Habana, la reforma política, pensional, agraria, la salud, la educación, laboral y a la estructura del Estado y cada una de ellas con altos costos financieros.

Publicidad.

|Le puede interesar: ¿Podrá Gustavo Petro cambiar la política contra las drogas sin permiso de Estados Unidos?

La situación social y fiscal del país exige adelantar en primer lugar una reforma tributaria inaplazable en momentos difíciles y complejos. El panorama internacional encierra una seria incertidumbre sobre el futuro cercano, pues se prevé que en Estados Unidos y Alemania entren en una recesión económica, la inflación ya llega en muchos países a los dos dígitos, un quinto pico de la pandemia está patente en el globo y la guerra en Ucrania se prolongara con todas sus consecuencias, y hoy en el hemisferio norte se vive una alta ola de calor y pronto tendrán que enfrentar el invierno.

En el país el panorama es peor, basta detenernos en algunos indicadores que tendrá que enfrentar el nuevo Gobierno:

5,6% del PIB es el déficit fiscal después de una rebaja optimista del ministerio de hacienda de 0,6%

6,5% crecería el PIB del país según estimativos de diferentes entidades basado en actividades que no generan valor económico como el comercio y actividades artísticas

9,67% fue la inflación en el primer semestre del año y podría llegar a dos dígitos en el segundo semestre

La tasa representativa del mercado ha llegado a 4.513 pesos por dólar y la tasa promedio estimada para el año es de 3.924 pesos por dólar

La tasa de desempleo en las 23 ciudades y AM más importantes, fue en el primer semestre de 10,6% y del país del 11,2%

El Fondo de Estabilización de los Precios de los combustibles es de -14.2 billones de pesos

La deuda pública anual a crecido a junio 10,9%

Una balanza comercial negativa y que en el 2021 fue del 32,4% y en el primer trimestre del 2022 es del 31,5%

Antecedentes tributarios

En el presente siglo se han sucedido en promedio una reforma tributaria cada dos años, pues se han aprobado 11 reformas tributarias que no han sido estructurales, solo han atendido problemas coyunturales con pequeñas modificaciones al Estatuto Tributario así:

Ley 633 del 2000 por medio de la cual se creó el 3 x 1.000 a las transacciones financieras e incremento el IVA al 16%

Ley 788 de 2002 que creo una sobretasa del 1 0% del impuesto neto de renta y una tarifa del 20% del IVA para la telefonía celular

para la telefonía celular Ley 863 del 2003 que amplio la sobretasa de renta en 10% por tres años. Creo un impuesto para patrimonios superiores a 3.000 millones por tres años y llevo el gravamen a los movimientos financieros al 4 x 1.000 . Creo una deducción por inversión del 30% sobre el impuesto de renta

. Creo una deducción por inversión del 30% sobre el impuesto de renta Ley 1111 de 2006 que creo varias exenciones a las transferencias al exterior, la sobretasa al impuesto de renta: renovó el impuesto al patrimonio del 4 x 1.000: incremento la deducción por inversión al 40 % y elevó del 5 % al10 % a los productos de la canasta familiar (básica).

Ley 1370 de 2009 que estableció nuevas tarifas del impuesto al patrimonio del 2,4 % para patrimonios mayores de 3.000 millones y del 4,8 % para patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos. Disminuyó del 40% al 30 % la deducción por inversiones aplicable al impuesto de renta

Ley 1430 de 2010 que eliminó las deducciones por inversión. Excluyó del IVA los servicios de internet para los estratos 1,2,3 y eliminó la sobretasa del 20% al consumo de energía de la industria

Ley 1607 de 2012 que creo el impuesto de renta la equidad y personas jurídicas del 9 %. Paso de 6 tarifas de IVA a cuatro (0 %:10 %:15 % y 16 %) y unificó al 10% el impuesto sobre ganancias ocasionales

Ley1739 de 2014 que reo una sobretasa gradual al CREE que llegaba a 9% para 2018.Establecio como permanente el 4X1000 y creo el impuesto a la riqueza para personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho

Ley 1809 de 1016 que incremento el IVA general del 16% al 19%

Ley 2010 de 2019 que permitió una normalización para evasores. Redujo la tarifa de impuesto sobre la renta para las empresas al 30%. Estableció los 3 días sin IVA y un descuento del 50% sobre el impuesto de industria y comercio por dos años

Ley 2155 de 2021 de inversión social que permitió nueva normalización tributaria. Amplio el régimen de tributación simple para empresas con ingresos inferiores a 3.700 millones de pesos. Estableció un impuesto de renta del 35% para empresas

Estas reformas obtuvieron los siguientes recaudos así:

Leyes 633 de 2000 del gobierno de Pastrana 5.15 billones;

Ley 788 recaudó 4.28 billones; Ley 863 que recaudó 5.36 billones; Ley 1111que recaudó 6.59 billones; Ley 1370 que recaudó 1.58 billones y fueron las cuatro reformas del gobierno de Uribe Vélez.

Leyes 1430 con un recaudo de 17,02 billones; Ley 1607 con un recaudo de 5,64 billones; Ley 1739 con un recaudo de 8.06 billones y la Ley 1809 con un recaudo de 0.92 billones que conforman las cuatro reformas del gobierno de Juan Manuel Santos

En el gobierno de Iván Duque se aprobaros dos reformas m con los siguientes resultados. Ley 2010 que generó una pérdida del recaudo por -17.65 billones y la Ley 2155 que obtuvo un recaudo de 27.5 billones.

Otra información de interés sobre los resultados de los recaudos tributarios en el presente siglo, y que han sido casi constantes en relación al PIB, y que han girado alrededor del 13%, a pesar de las diferentes reformas aprobadas en lo que va del siglo, como se parecía en el siguiente cuadro:

|Le puede interesar: Cuatro familias judías mandan en el meganegocio de los textiles en Colombia

La Reforma Tributaria

Si bien el nuevo Gobierno ha logrado conformar un Gran Acuerdo Nacional para la implementación de los principales puntos del Programa de Gobierno, lo que le permitirá aprobar una reforma tributaria estructural que será el instrumento para obtener los objetivos de la lucha por la vida, contra el hambre y contra el cambio climático la cual será liderada por José Antonio Ocampo, el Ministro de Hacienda ya nombrado, el cual ha sido formado por una de las escuelas económicas más ortodoxas, que cuenta con importantes experiencias tanto en el campo internacional como nacional y que ha sido recibido con la confianza expresada por los diferentes gremios económicos, centros de pensamiento.

En diferentes entrevistas en medios de comunicación ha expresado que el proyecto de reforma será consultado con diferentes fuerza económicas y políticas en las cuales encontrará serias dificultades, pues la clase dominante espera una conciliación que le permita conservar todos los privilegios otorgados por las reformas anteriores y para ello han recurrido un discursa mentiroso previniendo al país de que existe el peligro de la expropiación, destruir el aparato productivo, atentar contra las leyes del mercado y conducir el país al “socialismo del siglo XXI” que tantos daños ha traído a varios países de América Latina.

La aprobación de la reforma tributaria y su desarrollo es la condición necesaria para cumplir con las transformaciones sociales del Programa de Gobierno con la cual se espera un incremento del recaudo anual del Gobierno Central entre 50 y 55 billones de pesos, y si bien no se conoce en detalle del proyecto que se presentará al Congreso, si debemos partir de que lograr ese monto será difícil, no solo por la situación nacional, sino por todo lo que ocurre en el entorno cercano y lejano.

Los recursos financieros de la nación ponen de manifiesto los límites de los recursos para enfrentar los retos del nuevo gobierno para adelantar las reformas estructurales contempladas en el Programa de Gobierno, y ello se expresa en el Presupuesto del Gobierno Central, que siempre serán escasos ante tantas necesidades económicas y sociales que presenta el país y el cual enfrenta barreras para su formulación, ejecución y aprobación.

Antes del 29 de julio el Gobierno debe presentar al Congreso el proyecto de presupuesto, pero previamente se presenta un anteproyecto a las Comisiones Económicas del Senado y Cámara el cual da luces sobre el contenido y alcances del mismo.

Según el anteproyecto el monto del Presupuesto General de la Nación será de 344 billones de pesos, lo que representa una disminución de 6 billones con respecto al presupuesto inicial para el 2022, que fue de 350.4 billones o sea 1,5% menos para el 2023; y en él se contemplaba un gasto de 209.1 billones para funcionamiento y el resto para inversión y el servicio de la deuda pública.

El ante proyecto presentado contempla entre los principales rubros de gastos a partir de un recaudo de 344 billones y que seguro presentará algunos cambios en el proyecto, que pronto será presentado al Congreso así:

En cuanto a los orígenes de los ingresos tributarios solo conocemos los recaudados por la DIAN que para el año 2021 fueron por; retención en la fuente 60.55 billones o sea el 34,8 % del PGN; por el IVA 38.8 billones o sea el 22,10 % y por aduanas 33.80 billones o sea el 19,47 % del presupuesto de los recursos tributarios.

Con base a estos recursos escasos, en el primer año el nuevo gobierno tendrá que iniciar la inversión social con escasos recursos, ya que de aprobar la Reforma Tributaria Estructural en el presente año, el recaudo solo se logrará en el año 2024, para poder implementar las reformas contempladas en el programa de gobierno y cumplir con los compromisos que espera la mayoría de la población y las organizaciones que votaron por el Pacto Histórico, entre los cuales se encuentran el bono para la población adulto mayor con un costo anual estimado en 15 billones de pesos.

Una transferencia mensual de 500.000 pesos para mujeres cabeza de hogar con hijos. Un modelo de salud preventiva, un programa de empleo garantizado con un costo estimado de 6 billones anuales y un costo adicional para la educación superior en las universidades públicas estimado en 5.5 billones anuales, según estimativos de diferentes analistas.

También hay que tener en cuenta para el análisis del proyecto, que el recaudo de impuestos en el país, el 79,90 % se obtiene de las Empresas y solo el 20,10 % de las personas, cuando en los países de la OCDE es todo lo contrario ya que el 71 % corresponde a las personas y solo el29% de las Empresas. Para América Latina la situación es la siguiente, el 33,6 % se obtiene de las personas y el 64,4 % de las Empresas.

Un aspecto importante sobre los criterios para estructurar la reforma tributaria expuestos por Luis Garay y Jorge Espitia en su Propuesta de Reforma Estructural Tributaria, dos economistas más cercanos a la escuela Keynesiana y de echo más progresista que la del nuevo ministro son:

En el país la tarifa efectiva de impuesto a la renta es baja, se paga menos del 2 %. La tarifa de renta de personas jurídicas también es baja, menos del 5 % El sistema tributario en Colombia es complejo, oscuro y no muestra las diferentes exenciones. La reforma debe ser estructural y no puntual. Debe ser progresiva. La tarifa efectiva no debe bajar de un mínimo del 10% del ingreso bruto Debe contemplar una tasa temporal a las ganancias extraordinarias de las personas jurídicas Debe contemplar un impuesto adicional a los altos patrimonios, progresiva a partir de una base de 1.100 millones Impuesto a los dividendos Una sobretasa al IVA a los hogares más ricos. Mejorar la tributación rural Consolidar la tributación verde Un impuesto a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas Mejorar la administración tributaria

Lograr un monto de 50 billones de recaudo con la reforma sería muy difícil, debería ser gradual con una meta de 20-25 billones el primer año y un 16-20 en los siguientes.

|Le puede interesar: La trama rusa de Alex Saab, el colombiano socio de Maduro, detenido en EEUU

Estos criterios podrían ser de interés para analizar el Proyecto que sería presentado por el nuevo gobierno en el próximo mes de agosto.

Otro recurso escaso para adelantar las reformas, es el relacionado con el tiempo, pues este se convierte en un recurso escaso y el común de la población espera el inicio de las reformas sociales y políticas este mismo año. No se puede ignorar que la legislación vigente ha sido formulada por la clase dominante para defender sus intereses y perpetuarse en el poder y así esta reglado por el Estatuto Tributario, la Ley 5 que reglamenta las funciones y procedimientos del Congreso la Constitución y las leyes vigentes y por tanto fórmulas nuevas, Leyes Ordinarias, leyes estatutarias y reformas Constitucionales, dificultarán avanzar en las reformas estructurales que requiere el país y prometidas en la Campaña electoral y en el Programa de Gobierno.

Sobre lo anterior, es importante resaltar:

Del contenido de la Reforma Tributaria que se va a aprobar en el Congreso de la República en este semestre por la coalición del Acuerdo Nacional, va a depender la financiación de las reformas democráticas propuestas por el gobierno en la campaña electoral. Ante la escasez de recursos que se presentan por la correlación de fuerzas en el Congreso a favor de las clases dominantes, pues al gobierno le toca negociar las prioridades de las necesidades de los sectores sociales más necesitados y excluidos, con unos programas de choque para enfrentar la pobreza monetaria y multidimensional, el hambre y la miseria. 500.000 mil pesos mensuales por persona para tres millones de adultos mayores de 65 años que están sin pensión; 500.000 mil pesos mensuales para cada mujer cabeza de familia con hijos menores de 12 años; matrícula cero para todos los estudiantes de educación pública en todos los niveles; empleo para 2 millones de mujeres y hombres jóvenes; pensiones para todo adulto mayor con actualización de acuerdo al salario mínimo y sin pagar la cuota de salud; estas podrían ser las prioridades sociales de choque para combatir la pobreza, que le darían al Gobierno carta de presentación política ante un sector muy significativos de colombianos, durante el primer año de gobierno. Habría que calcular a cuántos billones de pesos ascienden estos programas en relación a los 50 billones que se esperan recaudar con la reforma tributaria y a cuántos millones de personas beneficiarían. El tiempo es fundamental para asegurar la gobernabilidad y la iniciativa política. Si durante la “luna de miel” no se aprueban estas reformas en el primer año, el proyecto de la izquierda del Pacto Histórico podría considerarse un fracaso y la derecha tendría el discurso para justificar la incapacidad de los gobiernos de izquierda para gobernar, y para comprobar ante la opinión publica la necesidad de los gobiernos de derecha; entonces el uribismo fascista volvería renacer con mayores ímpetus para reconquistar el poder en las elecciones de 2026. Además para el primer año de gobierno también se tendría que mostrar la reforma político electoral para estrenarla en las elecciones locales y regionales de 2023, lo mismo que la reforma agraria, la reforma del sistema de salud, pensiones y el Estatuto del trabajo, financiadas con los recaudos de la reforma tributaria, para poder agitar la bandera de las reformas democráticas aprobadas y financiadas, en la campaña electoral del 2023, que es definitiva para la viabilidad y sostenibilidad estable y duradera del proyecto político democrático del Pacto Histórico. Además hay que tener en cuenta los compromisos con el cumplimiento y la implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana, con los Indígenas del Cauca, con las comunidades de Buenaventura y Tumaco, con los Planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) para los municipios más golpeados por la violencia, y con los planes rentables de desarrollo alternativo para los campesinos cultivadores de coca (PNIS). Si bien es cierto que la situación fiscal del país no es de las más boyantes en estos momentos : déficit del 5,6 % del PIB; crecimiento del 6,5 % del PIB en comercio y actividades artísticas que no generan valor económico; 9,67 % de inflación en el primer semestre de 2022 que podría llegar a dos dígitos en el segundo semestre; el dólar a 4.513 pesos con un promedio de 3.924 para el año 2022; con un desempleo de 10,6 % en el primer semestre del año en las 23 ciudades y Áreas Metropolitanas más importantes, y del país del11,2 %; con un fondo de estabilización de precios de los combustibles en -14,2 billones de pesos; con la deuda publica anual en 69 % del PIB, con un crecimiento en junio de 10,9%; una balanza comercial que en el 2021 fue de 32,4 % y que en el primer trimestre de 2022 es de 31,5 %; además con la recesión en EEUU y Alemania, la inflación de dos dígitos en muchos países, el quinto pico de la pandemia, la guerra en Ucrania, y la ola de calor que pronto enfrentará un nuevo invierno, pues no obstante todos estos obstáculos tiene que encontrarse una salida democrática a la crisis nacional. Como se puede ver es una situación de apocalipsis para enfrentar el desempleo, el subempleo, la informalidad, el cambio climático, la desindustrialización, el incremento del valor agregado para los productos de exportación, la disminución de la dependencia tecnológica, la industrialización del agro y de las ciudades, entre muchas otras. Si el Acuerdo Nacional no responde en el Congreso de la República ante esta situación de crisis, ¿Qué le toca hacer al Pacto Histórico? y en especial ¿Cuál es la consigna del PCC. y de la UP? Infortunadamente la base social del Pacto que votó en una cantidad de 11 millones de personas por el Presidente Petro, es una base informal, desorganizada y dispersa, que lo hizo por cansancio, rabia, desesperación, y angustia de tanto estropicio, corrupción, violencia, desempleo y pobreza, que caracterizaron al gobierno de Uribe-Duque. De tal manera que frente la expectativa de amplios sectores populares creada en la campaña electoral, se tendría que pensar en trasladar la política de las reformas democráticas, del Congreso de la Republica a las calles y plazas públicas, para exigir su cumplimiento e implementación legal, y de no prosperar una solución con esta salida de masas, pues se tendría que acudir a un gran paro cívico popular y democrático, a una gran rebelión popular con participación de sectores democráticos del gobierno nacional, inclusive del Presidente Petro con el apoyo del Ejército y la Policía Nacional, con el fin de aislar las corrientes legislativas del gran capital financiero y terrateniente que se oponen a los cambios, para poder dar cumplimiento a las reformas democráticas prometidas en campaña electoral, y se podría pensar, también, como colofón a las luchas de masas en las calles, en la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Popular que le abra camino a la salida democrática de la crisis nacional. En esta perspectiva posible es indispensable desde ya pensar y acometer la reorganización de los comités unitarios municipales del Pacto Histórico para que no solo sirvan como instrumentos de organización y participación comunitaria en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de conformidad con el Programa de Gobierno del Pacto Histórico, a través de los diálogos regionales vinculantes, sino también como aparatos de dirección política, colectiva y unitaria, para definir las situaciones del desarrollo de la revolución democrática, pensando en las próximas elecciones locales del 2023 como el escenario clave para demostrar la vigencia política de masas del proyecto político democrático.