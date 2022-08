¿Podrá Gustavo Petro cambiar la política contra las drogas sin permiso de Estados Unidos?

.Publicidad.

La socióloga de la Universidad Nacional, experta en el tema de la política antidrogas en América Latina, es una convencida del fracaso de la lucha contra la siembra y comercialización de la cocaína que ha impuesto por décadas Estados Unidos y que al final solo ha incendiado la región con mayor destrucción ambiental y la profundización de la violencia en países como Colombia.

El presidente Gustavo Petro se ha comprometido a buscar alternativas distintas a la fumigación con glifosato y a la erradicación forzada y construir soluciones con los cocaleros. En esta conversación Juan Manuel Ospina avanza sobre el panorama actual de cultivos ilícitos frente a los cuales el Presidente Duque fracasó, que la sustitución de cultivos será voluntaria,

-Publicidad.-

Juan Manuel Ospina. Que buena oportunidad para hablar de un tema crucial para el país como es de las drogas en este nuevo escenario que se abre con la llegada de Gustavo Petro. Hay un cambio indudable, político, incuestionable, que tendrá que irse manifestando y concretando en decisiones de política pública y allí el manejo de las drogas será clave.

Aura María Puyana. El mérito que yo le veo a Petro y al programa que presentó el 13 de marzo en plena campaña es que por primera vez un candidato, no un ex presidente, como ha sucedido con Samper, con Gaviria, con Santos y ni que decir de Pastrana es que no esperó dejar el gobierno para tocar el tema. Tomó posición y una posición que podría asustar electores y relaciones internacionales. Muchos aceptan el fracaso de la política prohibicionista, pero no dan el siguiente paso, que es cambiar el paradigma. Pasar del prohibicionismo a la regulación, y ese cambio es radical y es algo para destacar. Plantea retos inmensos porque son palabras mayores. Es un cambio de paradigma que tendrá que ir precisando cómo.

Publicidad.

JMO: Y tendrá que ser un cambio gradual. Estos cambios son un proceso, estos no son cambios que se puedan dar de un momento a otro y en esto, el escenario internacional cuenta donde Colombia tiene un rol central, pero no es el único actor. ¿Que se puede esperar en lo internacional? Hay una conciencia creciente de que la guerra de las drogas, como se venía adelantando desde la época del presidente Nixon, no ha funcionado. No ha resuelto el problema y en muchos casos, más bien lo que ha hecho es acrecentar el problema. ¿Tú crees que aquí podamos, como país, avanzar en este camino sin que haya de alguna manera cambios en el escenario internacional?

AMP: Si es posible avanzar. Realmente no es cierto, como decía el presidente Santos que, si no hay un acuerdo internacional claro, nacionalmente no se puede hacer nada. Eso no es cierto. Es decir, las convenciones internacionales son vinculantes, pero le dan un margen de interpretación a los gobiernos de acuerdo a sus constituciones y a sus políticas públicas.

Por ejemplo, en términos de cultivos, pues Bolivia y Perú no criminalizan el cultivo, no criminalizan al cultivador y no fumigan. Entonces se pueden hacer cosas. Se puede definir políticas nacionales en consumo, incluso, en narcotráfico, en la parte empresarial, que es otra de los retos que tienen aquí con este cruce de paz, seguridad y drogas que está planteando Álvaro Leyva y el propio Petro.

Petro tiene que tener muy claro qué decisiones nacionales no se negocia o si se negocian tiene que ser sobre un principio de autodeterminación. Yo creo que, en el tema de cultivos, por ejemplo, es muy claro que puede tomar muchísimas opciones, siempre y cuando su negociación frente a Estados Unidos bilateral lo aclare. Y hay una puerta abierta. Es la Comisión Hemisférica para la Política de Drogas que le entregó una serie de recomendaciones a Biden, un mes antes de posesionarse. Es una comisión bilateral bipartidista. Esas recomendaciones traían tres puntos: revisar la extradición; revisar la certificación; revisar las políticas de fumigación y de erradicación forzosa y cambiar los indicadores de éxito. El tema quedó medio engavetado (…) Petro se tiene que acercar a esa lectura de la comisión bipartidista. Yo creo que esa es la puerta para negociar con Estados Unidos.

JMO: O sea que al nuevo gobierno le tocara hacer el primer recorrido con iniciativas propias sin pensar en grandes cambios en la actitud política bilateral

AMP: Creo que eso ya está planteado. En los primeros cien días se hará una evaluación de la política bilateral y además de llamar a la evaluación, tratar de armar un nuevo marco de cooperación en política de drogas. Petro se tiene que acercar a esa lectura de la Comisión bipartidista.

JMO: Es decir, ustedes escribieron esto y por ahí es que podemos empezar.

AMP: Petro tiene que definir un cambio de indicadores, porque si seguimos dependiendo de una certificación que pesa sobre número de hectáreas erradicadas anualmente, seguiremos en las mismas.

JMO: Si como el un corcho dándole vueltas en el remolino. Volvamos al tema crucial. El problema del narcotráfico.

AMP: Toca quitarle el poder a las mafias, como dice Gustavo Petro, significa entrar a regular, a desestimular las ganancias de la mafia y no afectar las ganancias del campesino.

Las ganancias de la mafia y de sus aliados en el sistema económico y político son inmensos. Yo ni siquiera diferencio entre legal e ilegal porque los vasos comunicantes en el nivel superior de la economía de las drogas son muy fluidos y monumentales, no sólo internacionalmente, sino nacionalmente. Es indispensable desarticular la cadena de mayor valor del narcotráfico. (…) Todo porque esto está articulado a un sistema internacional de mercados altamente solventes, ligado al sistema financiero internacional y obviamente nacional, que funciona como un todo. Y ahí nuevamente aparece el tema de los Estados Unidos, pero hay cosas para hacer.

JMO: Tantos temas que se nos quedan y muchas preguntas que nos tenemos que hacer todos, porque el asunto es grueso y hay que entenderlo a cabalidad.

Esta es una síntesis de la amplia conversación entre Juan Manuel Ospina y Aura María Puyana, que puede escuchar aquí en su totalidad: