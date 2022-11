Las patéticas excusas de Gustavo Bolívar sobre el fracaso de la marcha petrista

El senador Gustavo Bolívar le hizo un flaco favor a su ídolo, Gustavo Petro, al convocar una marcha este 15 de noviembre para celebrar los 100 días de su presidencia y respaldar las reformas sociales que promueve su gobierno.

Sin embargo la marcha fue un rotundo fracaso en fortines como Bogotá en donde la gente decidió no salir. Esto provocó las críticas de la oposición y hasta las del propio Levy Rincón, uno de los twitteros más petristas de las redes sociales.

Bolívar no acompañó la manifestación en la Plaza de Bolívar y ni siquiera salió a tarima en la Plaza de Bolívar. Un día después sacó estas excusas que sonaron patéticas. Le echó la culpa a la gente que votó por Petro y que las tildó de oportunista.

Estos son los trinos:

🧵 sobre marchas de ayer:

En varias ciudades salieron muchas personas a respaldar a Petro. En otras no tantas. Un martes en horario laboral no era fácil.Quienes pudieron, salieron con amor, espontáneamente. Personas q amamos esta causa y la defendemos 24/7

¿Quienes no salieron?👇

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 16, 2022