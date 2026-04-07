El galán de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ que cayó en la ruina, se borró de la televisión y ahora brilla en teatro

Jimmy Vásquez vivió 10 meses con un colchón, un computador y algunos libros tras la crisis de la pandemia. También cruzó por un divorcio tras 15 años de matrimonio

Durante años, Jimmy Vásquez fue uno de los rostros constantes de la televisión colombiana, con participaciones en producciones que marcaron época. Sin embargo, su nombre dejó de sonar con la misma fuerza y su presencia en pantalla se redujo drásticamente, en medio de una crisis personal que lo llevó al límite.

Nacido el 8 de abril de 1977 en Cúcuta, Vásquez construyó una carrera de más de tres décadas en televisión, cine y teatro. Su paso por producciones como Nuevo rico, nuevo pobre, El cartel, La nocturna y Escobar: el patrón del mal lo posicionó como un actor versátil, capaz de interpretar tanto villanos como personajes dramáticos.

En 2016 recibió el premio a Mejor Actor Antagónico en los TV y Novelas, y en 2018 obtuvo un India Catalina por su participación en La nocturna. A pesar de estos reconocimientos, su estabilidad profesional no fue constante y terminó afectando otras áreas de su vida.

La ‘caída’ de Jimmy Vásquez que lo alejó de la televisión

El punto de quiebre llegó durante la pandemia de 2020. Según su propio testimonio, se vio obligado a vender sus pertenencias y abandonar su vivienda, quedando prácticamente sin recursos. Durante cerca de diez meses vivió con lo mínimo: un computador, algunos libros y un colchón en el suelo.

A nivel económico, la situación fue crítica. Vásquez acumuló deudas que, según ha contado, solo logró terminar de pagar recientemente. “Quedé en la ruina absoluta económicamente”, relató en una entrevista, en la que también describió el impacto emocional de ese periodo.

La crisis no fue únicamente financiera. El actor enfrentó un episodio severo de depresión, acompañado de ansiedad e inseguridades. En ese momento, su salud mental llegó a un punto límite, al punto de considerar decisiones extremas. La intervención de profesionales y el acompañamiento cercano de su entorno fueron determinantes para superar esa etapa.

En paralelo, su vida personal también atravesó cambios importantes. Su matrimonio con la también actriz y psicóloga, Claudia Aguirre, que duró más de 15 años y dejó dos hijos, terminó en 2022. La separación significó otro golpe emocional, especialmente por las condiciones de custodia que limitaron el tiempo que podía compartir con sus hijos.

“Separarme de mis hijos ha sido muy duro”, señaló, dejando ver que este aspecto ha sido uno de los más difíciles de afrontar en su proceso personal.

El resurgir de Vásquez con el teatro como ‘salvador’

A pesar de las dificultades, Vásquez ha mantenido actividad en el teatro y otros proyectos. En 2024 regresó a escena con ‘No al dinero’, una obra protagonizada con Carolina Acevedo, sumado a ‘Idólatras’, un monólogo de 2025 en el que abordó temas como el fanatismo y las creencias. Para este año, fue confirmado como participante de MasterChef Celebrity Colombia, marcando su regreso a la televisión.

Actualmente, el actor asegura encontrarse en una etapa distinta, centrado en su rol como padre y en reconstruir su vida profesional.

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