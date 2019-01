Las mujeres de Mupaz me cambiaron la vida

Recuerdo que estaba en la casa haciendo oficio cuando escuché por el parlante del barrio la invitación y decidí asistir a la reunión. Era la Asociación de Mujeres Organizadas por el Bienestar y la Paz (Mupaz) que me invitaban. Cuando llegué me tomó por sorpresa que éramos puras mujeres, ahí contamos cada una nuestra historia de cuando nos tocó salir de las veredas.

Mis hijitos y yo salimos en 1998 de la vereda La Libertad, en el municipio Florencia, porque las Farc nos cogieron a un sobrino de 14 años, que, por salvarse, se rayó la cara con un alambre de púas. Llegamos a Florencia a casa de mi sobrina Milena, pero no cabíamos todos y luego logramos hacer una casita en un terreno en el barrio Timmy Dos Quebradas. Años después mi sobrino se enamoró de una muchacha en Florencia y como a la mamá de ella no le gustaba mi sobrino, lo envenenaron con un bebedizo y quedó mal, aunque lo han tratado en la Clínica del Divino Niño no se ha recuperado.

A mí las reuniones dos veces por mes de Mupaz me hacen bien. Mi vida me cambió desde el 2016, fecha en la que ingresé al movimiento. Voy a reuniones cada quince días desde el 2014 y desde 2016 soy socia. En Mumpaz encuentro un espacio para sentirme bien a pesar de mi edad, donde hablamos de remedios caseros, nos reímos y escuchamos charlas sobre los derechos de la mujer, el cuidado de nuestro cuerpo, entre otras. Lo que mas me gusta es que compartimos mucho entre mujeres, compartimos risas y discordias, me siento acompañada por tener una linda amistad con Fanny, Esther Miladis y Amparo, quienes son mis amigas y me apoyan en los momentos más difíciles. Siento que esta organización de mi barrio, además de luchar por los derechos de las mujeres, me ha permitido encontrar compañía, ilusiones y sueños, he participado en eventos como las Marchas Conmemorativas de la No Violencia contra la Mujer, del 25 de noviembre.

El barrio Timmy Dos Quebradas al principio era una invasión y poco poblado, ahora hay muchas cantinas y pasan tragedias como robos y asesinatos, por allá poco va la policía. A pesar de esto, somos 17 mujeres que conformamos la asociación Mupaz, que buscamos superarnos continuamente y esperamos abrir un taller de manualidades y modistería para recoger fondos que nos permitan mejorar la calidad de vida en nuestras familias.

