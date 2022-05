Las mujeres con las que James Rodríguez no pudo reemplazar a Daniela Ospina

.Publicidad.

Casi siete años duró el matrimonio entre Daniela Ospina y James Rodríguez que terminó en el 2017 y fue el notición de la farándula en su momento. El fin de su relación con la mamá de su hija y una mala racha momentánea parecía que la carrera de James Rodríguez no volvería a relucir. Mientras que el crack, que dejó de ser la primera opción de los DT de la Selección Colombia con la puesta en escena de Reinaldo Rueda, pasa sus días despilfarrando su fortuna, llena de lujos, fiestas y ocios con sus amigos y consigo mismo; Daniela utiliza sus redes para promulgar sobre el amor propio y vida saludable, realiza colaboraciones con reconocidas marcas de ropa, comparte sus rutinas de baile y ejercicio, publica fotos de su vida materna y hasta se convierte en la envidia de más de uno por sus lujosos viajes en familia. El panorama era otro cuando estaban juntos, al menos para el futbolista que estaba en sus días de gloria.

Después de Daniela son muchas las mujeres que se le han conocido al futbolista, de las que pocas ha confirmado una relación públicamente. Con Helga Lovekaty se conoció gracias al círculo social de los jugadores del Bayern Munic. El coqueteo con la modelo rusa pasó a ser público, se dejaban comentarios en sus fotografías e inclusive durante una entrevista la sensual modelo declaró que era una gran admirador del colombiano y mantenían una amistad. Algunos pensaron que había sido Lovekaty la causante del divorcio entre James Rodríguez y Daniela Ospina. Sin embargo, el romance fue fugaz y todavía se preguntan si la relación fue físico o se trató de un simple amor platónico.

-Publicidad.-

En el 2018, los rumores de una posible relación entre James Rodríguez y la modelo Shannon de Lima, ex del cantante Marc Anthony, se convirtieron en una realidad cuando fueron fotografiados en Santa Marta en el lujoso apartamento del jugador en Two Towers, un exclusivo sector. Las críticas no se hicieron esperar, la venezolana era conocida por relacionarse con empresarios o del mundo de la farándula pero multimillonarios, numerosas relaciones fallidas que terminaron en disputas legales en las que sacaba siempre una cuantiosa suma de dinero. James y Shannnon llevaban una relación particular, estando juntos el jugador pagó un vientre para tener su segundo hijo lo que desató dudas sobre el futuro de la pareja. A esto se le sumaba, que eran pocas veces las que se les veía juntos; separación que se confirmó tiempo después.

Con solo 22 años Alisha Lehmann se convertía en la futbolista estrella del equipo femenino del Everton más asediada por la prensa inglesa gracias a su talento en la cancha y su belleza. La suiza se convirtió en la nueva delantera del equipo azul en enero del 2021 pero en el 2018 ingresó al West Ham United y fue formada en el Club BSC Frauen de su país en donde también representó a la selección. En su momento, James puso sus ojos en ella, así lo revelaban sus redes sociales, ambos se seguían y el colombiano no desaprovechaba cualquier ocasión para ponerle 'me gusta' a las publicaciones de Lehmann, sin tampoco interesarle que ella sostuviera una relación con otra mujer.

Publicidad.

Al colombiano también se le ha relacionado con muchas otras mujeres sin haberlas confirmado públicamente. A mediados del año pasado se le vio con otra colombiana en las callas de Miami: la modelo Anllela Sagra. Al igual que James, también es de Cúcuta, tiene 13 millones de seguidores en Instagram. James es uno de sus seguidores. La modelo y empresaria también tiene cuenta en OnlyFans, donde cobra muy bien por el contenido que allí publica. Cobra $14.611 por la cada una de las suscripciones a su perfil.

En algún momento lo relacionaron también con una brasileña, la modelo Erika Schneider, específicamente a inicio de este año cuando la mujer fue a un partido de la Selección Colombia contra Brasil y vistió una camiseta del equipo regalada por el mismo James. Por última, está Karol G, a quien también relacionaron con el futbolista luego de que compartieran una foto juntos en la casa del cantante y haber asistido a una fiesta.

Vea también: