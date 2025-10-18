Las misteriosas urnas gigantes que aparecen en el país antes de la votación de los Consejos de juventud

En las principales ciudades del país la Registraduría Nacional instaló urnas especiales para incentivar la participación de la juventud este domingo 19

Desde el Centro de Recepción de Transmisión (CRT) de Barranquilla, el registrador nacional Hernán Penagos supervisa los últimos ajustes técnicos y logísticos de cara a las elecciones de los Consejos de Juventud que se realizarán este domingo 19 de octubre. Mientras tanto, en distintas ciudades del país, la Registraduría Nacional del Estado Civil despliega una estrategia visual que busca algo más que informar: quiere inspirar.

Se trata de varias urnas gigantes instaladas en puntos estratégicos de ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta y Pereira. La iniciativa forma parte de la campaña “Grandes por Elección”, una activación BTL con la que la entidad busca despertar la curiosidad de los jóvenes, motivarlos a participar y recordarles que votar también es una forma de construir país.

Las enormes estructuras comenzaron a aparecer entre el miércoles 15 y el jueves 16 de octubre, como parte de una acción de expectativa. Nadie sabía con certeza de qué se trataba. Algunos transeúntes las fotografiaron y publicaron en redes sociales con mensajes de sorpresa o intriga. Días después, la Registraduría confirmó que se trataba de un proyecto diseñado para promover la participación juvenil en las urnas.

Las urnas, elaboradas en materiales livianos pero resistentes, miden más de tres metros de alto y fueron construidas en tiempo récord, en menos de dos semanas, con una inversión aproximada de 500 millones de pesos. La producción fue realizada en coordinación con artistas plásticos, diseñadores y equipos técnicos de comunicación, que trabajaron en conjunto con la Registraduría para garantizar un montaje visualmente atractivo, seguro y funcional.

El viernes 17 y el sábado 18 de octubre, las urnas gigantes “cobraron vida”. Cada una se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes, estudiantes, artistas y curiosos. En Bogotá, por ejemplo, una de las estructuras fue instalada en la plazoleta del Parque Nacional; en Barranquilla, otra se ubicó cerca del Malecón; y en Medellín, una más se levantó junto al Parque de los Deseos. En cada ciudad, las urnas fueron intervenidas en vivo por artistas urbanos, muralistas y colectivos locales, quienes plasmaron sobre sus paredes mensajes de esperanza, color y creatividad.

El ambiente en torno a ellas fue festivo. DJs locales animaron las jornadas con música y mensajes que invitaban a los jóvenes a participar en las elecciones. A un costado de cada instalación, se dispuso un punto informativo de la Registraduría donde funcionarios explicaban cómo, dónde y por qué votar este domingo. Además, los asistentes pudieron introducir en las urnas mensajes simbólicos: sueños, ideas y visiones sobre el país que quieren construir.

Cada mensaje será digitalizado y compartido en las plataformas digitales de la Registraduría como parte de una galería audiovisual que busca visibilizar la voz de la juventud. Más que una campaña institucional, la activación se ha convertido en un ejercicio de participación simbólica, un recordatorio de que “ser grande también es elegir”.

Con esta acción, la entidad espera incentivar la asistencia de los más de 12 millones de jóvenes habilitados para votar este 19 de octubre, cuando se elijan los representantes de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, organismos que buscan promover la participación política de las nuevas generaciones y fortalecer su papel en la toma de decisiones públicas.

Las urnas gigantes son una metáforas visibles de la democracia: espacios abiertos para la expresión, la creatividad y la participación de los jóvenes. La Registraduría apostó por una campaña distinta, cercana y emocional, que no se limita a un llamado institucional, sino que busca conectar con los jóvenes desde su propio lenguaje.

Así, mientras el país se prepara para las elecciones juveniles, las urnas ya empezaron a cumplir su propósito: hacer que los jóvenes se detengan, piensen y se pregunten qué significa elegir. Porque ser grande, como repite la campaña, no es cuestión de edad, sino de decidir participar.

