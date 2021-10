La metida de pata de Carolina Soto que casi le cuesta su carrera

.Publicidad.

Por medio de un video para elempleo.com, Carolina Soto reveló el error que cometió en un trabajo y que aún, después de más de una década, recuerda a su perfección. Con 24 años, la caleña llegó a la capital para ser la nueva presentadora de entretenimiento en Noticias RCN, donde justamente vivió la equivocación que ella recuerda como traumática.

“Siempre hay menciones comerciales para decir. Era de mucha presión cada vez que me tocaban menciones donde había cifras, además me decían no te puedes equivocar y preciso era cuando más estresado se pone uno o nervioso” inició narrando la presentadora que recordó su error al confundir una cifra de 60 millones y terminar diciendo 6 millones en vivo.

“Se me iba a salir el corazón porque por el apuntador me decían que no era esa, pero entre más me decían que me estaba equivocando peor me iba y terminé patinando” finalizó entre risas la caleña que tomó la decisión de dejarle las cifras a sus compañeras de set cuando tenía la oportunidad de estar acompañada en vivo.

