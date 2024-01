Las mentes detrás del sold out de Martin Garrix en el Movistar Arena de Bogotá

.Publicidad.

Hace diez años, el neerlandés Martin Garrix era uno más importantes del momento y protagonizaba varios de los principales festivales de electrónica: Tomorrowland en Bélgica, Ultra Music en Miami, Coachella. El nombre del DJ que es uno de los principales representantes del EDM (Electronic Dance Music), ha sido el invitado estelar de varios de los principales eventos dedicados a este género que se han realizado en diferentes partes del planeta.

El 23 de febrero, será la quinta vez que el artista se presentará en Colombia, las anteriores fueron su presentación en Estéreo Picnic de 2017, sus shows en Bogotá y Medellín de 2018 y la última ocasión también fue en el festival organizado por Páramo, pero en el año 2022. Ahora la cita será en el Movistar Arena de la ciudad.

Muchos lo conocen por su éxito “Animals”, pero en su trayectoria el artista ha posicionado muchas de sus canciones como “In the name of love”, donde canta la artista Bebe Rexha o “Scared to be lonely”, que cuenta con las voces del ícono pop Dua Lipa.

El EDM es la rama de la electrónica que está más enfocada a la música pop, a menudo sus exponentes hacen colaboraciones con artistas pop ya posicionados para pegar sus éxitos.

¿Quiénes están detrás de las empresas que traerán a Martín Garrix a Bogotá?

La nueva presentación del DJ está a cargo de TBL Live, la división creada en 2018 por Tu Boleta para encargarse de la organización de los shows y por Breakfast Club, que es un grupo empresarial de Medellín, que se ha destacado por su variada oferta de eventos en la ciudad.

La ingeniera industrial con más de 10 años de experiencia en planeación, organización, implementación y control de áreas comerciales y proyectos, Andrea Valencia, es la actual vicepresidenta de TBL Live que estuvo detrás de la hazaña. Antes había trabajado 12 años como directora comercial y de mercadeo en Tu Boleta.

TBL Live ha sido la responsable de otros soldouts con artistas como Morat, Camilo y Feid, así como de shows con artistas como Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, entre otros.

Breakfast Club es una empresa creada en 2012 que actualmente está dirigida por Carlos Franco, mejor conocido como Frankie, quien fue el organizador del último show de Karol G en Medellín y del festival La Solar.

También organizan un festival llamado Ritvales, que está dedicado a la música electrónica y que en su última edición contó con figuras Paul Van Dyk, Claptone, Monolink y Hernán Cattaneo.

