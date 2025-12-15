La empresa caleña que no pudo registrar su marca ante la SIC porque sonaba igual a Renault

La SIC negó el registro de la marca Renno tras concluir que su sonido y estructura pueden confundirse con Renault en el mercado automotor.

¿Sabía que una empresa puede perder su marca solo porque suena igual a otra, aunque no se escriban igual? Eso fue lo que ocurrió en el pleito entre la colombiana Rennorgy S.A.S., empresa caleña encargada de los carruajes eléctricos que ahora ruedan en Cartagena, y la multinacional francesa Renault, una disputa que terminó en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), donde la autoridad concluyó que “Renno” y “Renault” generan una confusión que el mercado colombiano no puede ignorar. La decisión quedó plasmada en la Resolución 100256, emitida el 28 de noviembre de 2025.

El trámite comenzó el 6 de septiembre de 2023, cuando Rennorgy pidió registrar la marca mixta Renno para productos de la clase 12 de Niza, relacionados con vehículos. El diseño incluía el nombre y un ícono que, según la empresa, representaba la cabeza de un reno. La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, de inmediato, Renault, representada en Colombia por el paisa Juan Camilo Vélez, presentó su oposición.

La multinacional francesa argumentó que ambas marcas comparten el núcleo “Ren”, que en Colombia su nombre se pronuncia masivamente como “Renol”, y que esa cercanía fonética haría pensar al consumidor que Renno es una línea alterna o asociada a Renault. Recordó además que posee una familia de marcas vinculadas a la misma raíz y registradas en varias clases relacionadas con el sector automotor.

La objeción de Renno

Rennorgy respondió que su marca había existido durante 20 años en el país (pues tuvo registro entre 2002 y 2022) sin objeciones de Renault. Añadió que Renno evoca conceptualmente a un animal y que sus productos no competirían de manera directa con los de la marca francesa.

Sin embargo, la SIC determinó que las dos denominaciones son altamente similares en lo fonético, lo ortográfico y lo conceptual, que operan dentro de la misma clase internacional y que circulan por los mismos canales comerciales. De acuerdo con la autoridad, un consumidor promedio podría asumir erróneamente que ambos signos tienen el mismo origen empresarial.

Por eso, la Superindustria declaró fundada la oposición de Renault y ordenó negar el registro de Renno para la clase 12. Contra la decisión procede recurso de apelación.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.