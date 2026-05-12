- Las leyes que dejó como herencia Germán Vargas Lleras tras su paso por el Congreso

Antes de dejar huella como ministro y vicepresidente de Juan Manuel Santos desde el Senado impulsó la Ley de Víctimas y el Código Disciplinario

Este lunes 11 de mayo fue despedido desde la Catedral Primada de Colombia, en la Plaza de Bolívar, el cuerpo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció a sus 64 años tras el deterioro provocado por un meningioma cerebral y otras complicaciones neurológicas.

Germán Vargas Lleras fue jefe del partido Cambio Radical y vicepresidente en el gobierno de Juan Manuel Santos. Durante tres años fue el encargado de sacar adelante los proyectos estratégicos y toda la política de infraestructura del gobierno Santos II.

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Eso lo logró tras ser la fórmula vicepresidencial para la reelección de Juan Manuel Santos. Antes fue su ministro de Vivienda desde abril de 2012 y antes de eso había sido su ministro del Interior.

En el ámbito partidista, su mayor contribución fue la fundación y consolidación del partido Cambio Radical, movimiento que dirigió y que se convirtió en una de las fuerzas políticas más influyentes de Colombia en las últimas dos décadas. Su capacidad de convocatoria electoral quedó evidenciada en 2006, cuando obtuvo la votación más alta del país para el Senado, con más de 223.000 sufragios.

Germán Vrgas Lleras al lado de Fuad Char en una reciente reunión del partido Cambio Radical.

Las leyes que impulsó Vargas Lleras

Como senador de la República durante cuatro periodos consecutivos (1994-2008), Vargas Lleras impulsó leyes que hoy son herramientas fundamentales para la vida pública en Colombia.

Entre ellas está la Ley de Discapacidad, una de las normas pioneras en Colombia para garantizar la integración social y laboral de las personas en situación de discapacidad. La ley estableció mecanismos de protección contra la discriminación y obligaciones del Estado en accesibilidad, educación y empleo en lo que corresponde a personas en esta situación.

Asimismo, está una de las más relevantes en su vida como legislador: la Ley que tipificó la desaparición forzada, el genocidio y el desplazamiento forzado. Vargas Lleras impulsó normas orientadas a fortalecer la persecución de crímenes graves en medio del conflicto armado colombiano. Estas herramientas jurídicas permitieron que delitos como la desaparición forzada fueran reconocidos formalmente en el Código Penal colombiano.

Otro de las iniciativas que marcó su trabajo legislativo fue la creación del Estatuto Anticorrupción que, aunque tuvo varias reformas posteriores, tuvo a Vargas Lleras como uno de los grandes impulsores de un endurecimiento legal contra la corrupción estatal. El estatuto fortaleció sanciones, controles a la contratación pública y mecanismos de vigilancia sobre funcionarios y contratistas.

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Sobre el Código Disciplinario Único, aunque Vargas Lleras no fue directamente el autor, sí fue un gran promotor, y participó en el trámite y promoción de la norma que unificó las reglas disciplinarias aplicables a los servidores públicos. Este código se convirtió en una de las principales herramientas de la Procuraduría para investigar y sancionar faltas de funcionarios del Estado.

Otras normas que marcaron su camino en la política

Vargas Lleras reapareciendo en el congreso con los estragos que dejó en su cuerpo el atentado.

Un tema que por muchos años tuvo un álgido debate en Colombia sobre todo en los tiempos del narcotráfico, y que Vargas Lleras pudo retomar, fue el Restablecimiento de la extradición en Colombia, tema que apoyó y promovió a través de iniciativas legislativas y constitucionales que facilitaron el regreso de esta herramienta contra los líderes de los carteles de la droga y el crimen organizado tras su eliminación en los años noventa.

Sobre este mismo tema, desde su rol como ministro del Interior, lideró el trámite de la Ley de Seguridad Ciudadana, que endureció penas para delitos como porte ilegal de armas, hurto y ataques contra servidores públicos. Se convirtió en una de las reformas penales más importantes de la década.

Vargas Lleras, quien se destacó por ser un dirigente pragmático, impulsó entre sus ideas la Ley de expropiación por vía administrativa, norma que permitió agilizar procesos de expropiación para obras públicas e infraestructura, buscando reducir trabas jurídicas en proyectos estratégicos del Estado.

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Finalmente, empujó también la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y, aunque fue una iniciativa del gobierno Santos, Vargas Lleras jugó un papel central en el Congreso para sacar adelante la norma que reconoció oficialmente a millones de víctimas del conflicto armado y abrió el camino para la restitución de tierras despojadas.

Una norma que más adelante lo acogió a él también como víctima luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz le concediera en vida esa condición tras los testimonios de líderes de las extintas Farc como Timochenko, quienes confesaron que sí atentaron en su contra en varias oportunidades, las cuales no prosperaron.

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