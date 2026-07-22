- Las colombianas HRA Uniquímica y HRA Ingredients, destacadas en el sector químico, en la mira de la gigante belga Prayon

La eventual compra, liderada por Geoffrey Close, incluiría las compañías representadas por Myriam Elena Fonseca y abriría a la multinacional el mercado regiona

Una eventual compra de las compañías colombianas HRA Uniquímica y HRA Ingredients por parte de la multinacional belga Prayon marcaría el ingreso de esta empresa al mercado latinoamericano. La operación, que no ha sido confirmada oficialmente por las partes, también le permitiría ampliar su portafolio de productos en la región.

Prayon fue fundada en 1882 y tiene su sede principal en Engis (Bélgica). La compañía se dedica a la producción de ácido fosfórico purificado y sales de fosfato, insumos utilizados en industria alimentaria, farmacéutica, agricultura y diferentes procesos industriales. Entre sus líneas de productos figura Carfosel, orientada a soluciones basadas en fosfatos.

La producción química negó las teorías de Malthus, quien predijo 1798 que la humanidad colapsaría porque el aumento de la población no tendría el mismo equivalente en la producción de alimentos

Los compuestos derivados del fósforo tienen un papel relevante en la agricultura, ya que contribuyen a reponer el nutriente en los suelos después de los ciclos de cultivo. Su uso hace parte de los procesos para mantener la productividad agrícola y respaldar la producción de alimentos.

De acuerdo con la información financiera disponible, Prayon, que tiene como director ejecutivo a Geoffrey Close, registra un patrimonio neto cercano a los 400 millones de euros y ventas anuales que rondan los 874 millones de euros.

En los últimos años, ha impulsado una estrategia de crecimiento mediante adquisiciones. Entre ellas, figura la compra de Nutrition & Enhancement Ingredients (NEI), operación con la que fortaleció su presencia en el mercado de sales de fosfato de calcio y amplió su capacidad de producción en Estados Unidos, con plantas en el sur de Illinois y Augusta (Georgia).

Si la compra de HRA Uniquímica y HRA Ingredients se concreta, Colombia sería la puerta de entrada de Prayon a América Latina. Ambas compañías tienen como representante legal a Myriam Elena Fonseca de Restrepo y se especializan en la fabricación de ingredientes, aditivos y soluciones químicas para diferentes industrias.

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Las empresas colombianas cuentan con plantas de producción en Medellín y Cartagena. Allí, acumulan más de medio sigo de trayectoria. Su portafolio incluye fosfatos, propionatos, minerales, sales del ácido fumárico y otros ingredientes utilizados principalmente por la industria de alimentos. También han desarrollado productos como albúmina en polvo, empleada en la elaboración de merengues y otras preparaciones que requieren sustitutos de la clara de huevo.

Según información de las compañías, sus productos llegan a clientes en cerca de 20 países. Para Prayon, una operación de este tipo representaría un nuevo paso dentro de su estrategia de expansión internacional. La compañía participa en mercados donde los derivados del fósforo tienen aplicaciones que van desde la producción de alimentos hasta la fabricación de medicamentos, productos de higiene oral y otros bienes de consumo e industriales, sectores en los que la demanda de estos insumos continúa creciendo.

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