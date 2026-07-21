- Duro revés en las ganancias de la francesa Teleperformance en Colombia, el mayor call center del país

El año pasado fue difícil para el balance de la Teleperformance que sigue siendo el mayor call center de Colombia con más de 43.000 empleados. Registró un bajonazo respecto del 2024 en las ganancias para los socios, cuyo valor ronda los $ 50 mil millones.

La compañía fue fundada por Daniel Julien, quien en marzo de este año 2026 dejó sus funciones ejecutivas para asumir el rol de asesor especial del nuevo director ejecutivo, Jorge Amar, cargo que ocupará hasta finales de año tras completarse un proceso de sucesión estructurado por un comité especializado. Julien quien impulsó el crecimiento de la empresa y sus acciones cotizan en la bolsa Euronext Paris, se quedó con una pequeña participación y Teleperformance está hoy en manos de fondos e instituciones financieras que controlan el 98% del capital. Entre los principales accionistas destacan el grupo marroquí Saham Group con un 19,9%, Goldman Sachs con un 6,9%, FIL Investments con un 5,5% y Norges Bank con un 5,3%, mientras que su fundador conserva una participación minoritaria.

La empresa registró una marcada reducción en sus utilidades durante el ejercicio de 2025, al pasar de $95.190 millones en 2024 a $30.785 millones en 2025, que representa una disminución en la utilidad neta de un 83,8%. Esta última cifra representa apenas el 1,2% de sus ventas totales. El dato resulta llamativo debido a que los ingresos operacionales no sufrieron un descenso de la misma magnitud, pues pasaron de $2.655.177 millones en 2024 a $2.633.890 millones en 2025, lo que equivale a una leve disminución de $21.287 millones, es decir, apenas un 0,8%.

A pesar de esta coyuntura financiera, Teleperformance se mantiene como el líder indiscutible de la industria de la tercerización de servicios (BPO) y centros de contacto en el territorio nacional. Además de contar con su casa matriz en Bogotá, dispone de sedes presenciales estratégicas en ciudades como Medellín y Barranquilla, complementadas con modalidades de trabajo remoto en numerosos municipios.

Asimismo, la compañía ostenta la certificación de “Great Place To Work” en el país y a nivel global fue incluida dentro del listado de las diez mejores empresas para trabajar en 2025. Para la corporación, Colombia constituye su centro de operaciones más relevante en América Latina, caracterizado por una fuerte orientación hacia el mercado internacional, ya que más del 90% de sus ingresos provienen de la exportación de servicios dirigidos principalmente a clientes en Estados Unidos y Canadá.

En el año 2024, Teleperformance consolidó un hito estratégico global al concretar la adquisición de su competidor luxemburgués Majorel Group por un valor superior a los 3.300 millones de dólares, pagados mediante una combinación de efectivo y acciones. Gran parte de los ingresos del grupo a nivel mundial en 2024, que ascendieron a 10.280 millones de euros, fueron impulsados por esta fusión. Dicha transacción impactó directamente la filial colombiana, donde la integración de los activos y las sedes de Majorel (como las ubicadas en Bucaramanga) implicó la absorción de importantes costos administrativos fijos dentro del balance local.

A nivel global, los ingresos del grupo en 2025 totalizaron 10.209 millones de euros, apalancados sobre todo por la alta demanda en servicios de gestión de datos para inteligencia artificial, ventas, atención al cliente y soluciones de soporte administrativo en sectores como el público, viajes, telecomunicaciones, energía y bienes de consumo; en contraste, se observó un menor dinamismo en las industrias automotriz y tecnológica.

El camino hacia la automatización de la mano de la IA, una costosa inversión

Actualmente, la firma atraviesa un periodo integral de reestructuración enfocado en adaptar sus servicios a la inteligencia artificial y la automatización, un proceso que requiere inversiones constantes. Para este año 2026, su hoja de ruta está marcada por el programa estratégico "Future Forward", el cual busca transformar a la compañía en un referente de soluciones digitales mediante el despliegue de su plataforma de automatización de interacciones TP.ai FAB. Este plan estratégico proyecta generar ahorros superiores a los 100 millones de euros combinando la tecnología avanzada con la empatía humana, al tiempo que avanza en la amortización de su deuda financiera, la cual ronda los 3.770 millones de euros.

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