- Las cifras récord que el mexicano Alejandro Soberón y el gringo Michael Rapiño lograron en Bogotá con su Vive Claro

El escenario que cumple su primer año en Bogotá y que ha recibido más de 300 mil personas ha vendido en hamburguesas y cervezas más de $4.000 millones

Más de 300.000 personas llenaron en 12 meses las tribunas y la grama del Vive Claro, escenario que Ocesa levantó en el occidente de Bogotá junto con la mexicana Claro, la empresa de Carlos Slim, el hombre más rico de Latinoamérica.

Nació para ser una alternativa a la hora de montar eventos y conciertos de gran envergadura. En ese terreno compite de frente con el Movistar Arena, el Coliseo Medplus y el estadio El Campín. Las cifras del primer año, que van del público al consumo y de la economía a la gestión ambiental, permiten medir con qué peso entró a ese grupo.

Abrió con un superconcierto de Green Day. De ahí en adelante, recibió a los mejores artistas que Ocesa y Páramo han traído al país. Más de 50 han subido a su tarima: Guns N' Roses, Imagine Dragons, Linkin Park, Shakira, Blessd, My Chemical Romance, Ed Sheeran. Son nombres de rock, de pop y de música urbana en un mismo escenario.

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Hubo también eventos que no giraban en torno a un solo nombre, como el Claro Fútbol Fest y Voces por la Vida. También, quienes le tomaron el gusto al lugar: más de 250 personas compraron boletas para al menos cinco conciertos.

Conciertos con asistentes que viajan de diferentes lugares del planeta

El público no es solo urbano. Más de uno de cada cuatro asistentes viajó desde una ciudad distinta de Bogotá, mientras que 8 % llegó de otro país. Entre los colombianos radicados en el exterior predominan los de Medellín, Cali, Barranquilla, Soacha y Bucaramanga; entre los extranjeros, los de Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica.

Es decir, una parte considerable de las boletas fue a parar a gente que tuvo que organizar un viaje para ir al concierto.

Atender esos visitantes exige una operación que casi no se ve desde las tribunas. En alimentos y bebidas trabajan unas 620 personas por show, 250 en bebidas y 370 en restaurantes.

El resultado se nota en la caja: solo en cerveza y hamburguesas, el Vive Claro ha vendido más de $ 4.000 millones. En el año, salieron más de 131.000 cervezas y 76.000 unidades de agua, que quedaron en segundo lugar entre las bebidas, por debajo de la cerveza. En comida, la hamburguesa fue la favorita por amplio margen, con más de 50.000. Detrás quedaron los sándwiches, con más de 12.000.

Las cifras consolidadas para el aniversario muestran que el efecto llega más allá de la puerta del estadio. Se registran más de 36.000 empleos directos, indirectos e inducidos, más de 34.000 millones de pesos en impuestos y más de 82.000 millones asociados al turismo.

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La cifra de empleo suma puestos de distintos tipos: los que están dentro del recinto y los que dependen de él de manera indirecta.

Cambios en los escenarios multipropósito bogotanos

La situación se presenta, mientras el mapa de escenarios de la ciudad se está moviendo. El Movistar Arena cambia de operador, que será Tigo, la compañía que absorbió a Movistar. Por ahora, anda buscando un patrocinador que le ponga un nombre nuevo.

Mientras ese patrocinio no aparezca, el recinto seguirá sin nombre comercial definido. Es una transición de marca y de administración en uno de los recintos con los que el Vive Claro disputa los mismos eventos. Este, en cambio, llega a su primer aniversario fortaleciéndose con la programación que realiza en su plaza.

En febrero de 2026, se convirtió en el primer venue tipo estadio de Suramérica en recibir el Certificado Venue Sostenible de BGreenly. Además, obtuvo además el Certificado ORO de Evento Zero Waste de Global Zero Waste. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, gestionó más de 87,98 toneladas de residuos sólidos con total circularidad, a través de aliados especializados: el 41 % fue aprovechable, el 32 % coprocesable, el 18 % madera y el 10 % orgánico.

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Además, en los conciertos se hicieron además más de 80 horas de monitoreo de ruido.

También hay una parte social en la operación. Con la Fundación Juntos Se Puede, el escenario ayudó a reunir donaciones para los afectados por el terremoto en Venezuela. En el país, después del terremoto del 10 de agosto, funcionó como centro de acopio y voluntariado en alianza con la Presidencia de la República.

El Distrito Cultural tiene, por último, su frente comercial. Cuenta con 21 patrocinadores de sectores como tecnología, retail, bebidas, aerolíneas, automotor, confitería y medios de comunicación, y 16 marcas han montado stands y activaciones dentro del recinto. Es la parte del negocio que rodea al espectáculo sin ser el espectáculo mismo.

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