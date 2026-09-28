Las cifras que tienen enfrentados al Gobierno con Asoganorte por las reses muertas en Atlántico durante El Niño

El dato de Asoganorte de 4 mil animales muertos en el departamento contrasta con el de Fedegán que reportó 462 pérdidas hasta el 21 de septiembre

La cifra parecía contundente: 4.000 reses muertas en el Atlántico por cuenta de la sequía y el fenómeno de El Niño. Así lo aseguró Mario Andrés Fernández Murgas, director ejecutivo de Asoganorte, en entrevista con La FM, donde habló de una crisis que estaría golpeando especialmente a los pequeños y medianos ganaderos. Sin embargo, tras una revisión del Ministerio de Agricultura, comandado por Indalecio Dangond Baquero, ese número quedó desmentido después de encontrar otra realidad en sus registros.

En un comunicado oficial del Ministerio, se detalló que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como autoridad sanitaria del sector agropecuario, aseguró que no existe evidencia oficial que permita validar las cifras de bovinos muertos o movilizados que fueron atribuidas al fenómeno de El Niño durante julio, agosto y lo corrido de septiembre. La entidad contrastó los datos con las Guías Sanitarias de Movilización Interna y los reportes oficiales de mortalidad.

Ahora bien, el choque se vuelve más grande cuando aparece el informe de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Con cifras consolidadas entre el 1 de junio y el 21 de septiembre, esta entidad contabilizó 462 animales muertos en Atlántico, una cifra casi nueve veces menor que las 4.000 reses mencionadas por Asoganorte.

De las 4.000 reses a los 462 animales registrados

Fernández Murgas había señalado en la controversial entrevista que los municipios más afectados eran Candelaria, Suan, Campo de la Cruz, Ponedera y Manatí. También aseguró que el número de animales muertos podía estar relacionado con la falta de agua y alimento provocada por las condiciones climáticas.

Y aunque el informe de Fedegán sí registra afectaciones en esos territorios y en otros municipios del departamento, el número de muertes es muy diferente.

Ahora, la diferencia no termina en el número de bovinos muertos. Mientras el dirigente gremial habló de una situación que habría provocado un movimiento de animales sin precedentes hacia otros departamentos, el ICA, apoyado en los números de Fedegán, informó el desplazamiento de 8.140 animales; esto representa una reducción en la movilización de 22 % menos frente a 2025 y 12 % menos frente a 2024.

El ICA revisó los registros y no encontró el aumento

Para establecer qué estaba ocurriendo, la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica del ICA realizó un barrido junto con sus 32 gerencias seccionales. El resultado tampoco coincidió con el escenario planteado por Asoganorte: no encontró evidencia de un incremento inusual en la mortalidad del ganado.

El instituto también comparó el comportamiento registrado en Atlántico, Magdalena, Sucre y La Guajira con los mismos periodos de 2024 y 2025. Según el Gobierno, no aparecieron comportamientos atípicos que permitieran sustentar las cifras divulgadas.

Cifras de Fedegán sobre el efecto del fenómeno de El Niño en Atlántico. Foto: Fedegán

En pocas palabras, aunque Fedegán no niega el gran impacto del cambio climático en el sector bovino, reportando 19.030 animales muertos y 511.604 desplazados en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 21 de septiembre, con pérdidas estimadas en $95.065 millones al sumar animales muertos, producción no realizada y costos de desplazamiento, sí es claro que, al menos en las cifras entregadas por Asoganorte para el Atlántico hay una gran inconsistencia que el Gobierno nacional ya está estudiando.

Así, mientras la discusión y el seguimiento a las condiciones del sector continúan, el ICA ha solicitado a todas las entidades del sector que las cifras sobre afectaciones ganaderas sean verificables, trazables y sustentadas en fuentes oficiales.

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