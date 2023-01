Le dieron una cucharada de su propia medicina: las burlas a Nicolás Arrieta por ser un tronco al bailar

.Publicidad.

Nicolás Arrieta es uno de los youtubers más polémicos en redes sociales, normalmente por las duras críticas con las que suele despacharse hacia otros creadores de contenido. Sin embargo, esta vez no protagoniza ninguna controversia, sino que se ha convertido en blanco de todo tipo de burlas.

Muchos famosos a través de redes sociales han compartido sus propósitos y deseos para el 2023. Arrieta en Instagram aseguro que no es muy bueno para el baile, pero que no se está quedando de brazos cruzados, por el contrario tomó cartas en el asunto.

“Quiero que sepan algo de mí, nunca en mi vida he bailado nada, a mi me dicen baila, no, reguetón, ni nada nada, de pronto un poquito borracho a veces, pero no sé bailar nada”, dijo primeramente.

De ese modo, continuó expresando su deseo por aprender a bailar antes de que el 2023 llegué a su fin “Entonces dije, saben qué quiero hacer antes de que se acabe el año, aprender a bailar algo, salsa, merengue, lo que sea, entonces estoy tomando clases”.

El influenciador compartió un video, a modo de prueba, de lo comprometido que se encuentra con sus clases de baile. En este se le ve intentando hacer el pasó básico de salsa, aunque su instructor hacía ver el ejercicio bastante sencillo Nicolás Arrieta parecía estar marchando.

El video causó todo tipo de reacciones en las que se destacaron principalmente las burlas “Más perdido que un moco en una oreja”, “parece un bebe cuando está aprendiendo a caminar “, “Se mueve más un ojo de vidrio”, “Dos pies izquierdos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

