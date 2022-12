“Este año no va” las excusas de La Liendra para no pelear con Nicolás Arrieta

.Publicidad.

Desde hace un tiempo, los creadores de contenido La Liendra y Nicolás Arrieta tienen una pelea pendiente. Lo que inició como una broma de parte del paisa, terminará siendo un encuentro de boxeo.

Hace unos meses, La Liendra había dicho sarcásticamente en una transmisión en vivo que no pelearía con Arrieta porque a este le hacía falta calle y según él no el youtuber no le aguantaría un round. En respuesta, Arrieta se burló del físico del paisa y además de ello lo retó en diferentes ocasiones a leer o siquiera escribir un párrafo sin ningún error ortográfico.

Tras esto ambos personajes se pusieron en contacto para definir lo que sería la pelea. Según lo que habían dado a entender en otras ocasiones se esperaba que la pelea se diera este año.

Recientemente, Nicolás Arrieta respondió a un nuevo video polémico de La Liendra en Catar y con ello aprovecho para recordarle la pelea. A esto el influenciador, en una de sus historias en Instagram y respondiendo a una pregunta que le hizo un seguidor, dijo que se había devuelto del país árabe para ultimar los detalles de la pelea

“ La pelea sigue en pie, estamos esperando permisos porque resulta que para hacer un evento al nivel que nosotros queremos hacerlo, necesitamos unos permisos los cuales se tiene que sacar entre 2 a 3 meses antes del evento. Nosotros queríamos hacer la pelea en diciembre pero ya no se puede” dijo en una de sus historias.

Con esto aclaró que aunque muchos esperaban que el encuentro se diera en lo que resta del mes, habrá que esperar hasta el siguiente año para realizarla “no puede ser ya este año, la pelea ya no va a ser este año por los permisos, pero de que se va a hacer, se va a hacer (...) La pelea si, ya este mes y este año no, pero si va y los dos estamos puestos pa’ darnos”.

