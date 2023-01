¿Ahora le gusta que jueguen para ambos bandos? La revelación de Carolina Cruz sobre su “novio”

.Publicidad.

Hace unas semanas, se conoció la entrevista de Carolina Cruz en ‘Desnudate con Eva’ en la que muchos mal interpretaron las palabras de la presentadora y aseguraron que ya tenía un nuevo amor, después de su separación con el actor Lincoln Palomeque.

En su momento la presentadora fue vinculada amorosamente al empresario Holman Fuentes, sin embargo, Carolina Cruz salió al pasó a aclarar los rumores.

-Publicidad.-

Mucho antes de la entrevista con Eva Rey, la presentadora tuvo un espació en la revista ‘Don Juan’ en la cual posó sensualmente con balones de diferentes mundiales y además habló de su vida amorosa.

Vea también: Este es el hombre con el que Carolina Cruz reemplazó a Lincoln Palomeque

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 𝑪𝒓𝒖𝒛 ᴏsᴏʀɪᴏ (@carolinacruzosorio)

Allí aseguró que Holman Fuentes, es uno de sus amigos gais al igual que Fabio Starita y Diego Pachón, con quienes también la han relacionado por las varias veces que la han visto con ellos.

“¡Todo el tiempo me arman chismes!, con mi mejor amigo Fabio Starita nos juntan todo el tiempo; con él me casan desde hace siete años, y es mi mejor amigo gay. Ahora también me emparejan con Diego Pachón, que es otro de mis amigos gay, si no me casan con Fabio me casan con él, pero ahora entró otro al combo: Holman, otro amigo gay. A mí ya me da risa cuando me inventan un nuevo novio”, expresó la presentadora.

Recientemente, haciendo burla a esto, Carolina Cruz posteó una foto con los tres hombres mencionados con el texto “relaciones muy estables desde hace ufff” Además etiquetó a los personajes en cuestión.