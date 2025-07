Las andanzas de Álvaro Leyva, un mañoso por herencia y por excelencia

Por: Aníbal Arévalo Rosero |

julio 08, 2025

Hagamos memoria, el doctor Álvaro Leyva Durán tiene nexos con el Estado colombiano en varios ministerios, en diversos gobiernos; ha sido afín con el tema de la paz, que es medular en Colombia. Diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. De origen conservador por herencia y perteneciente a la sociedad aristocrática bogotana.

El doctor Álvaro Leyva ha estado vinculado históricamente con la mayoría de gobiernos que se suceden desde el de Belisario Betancur, cuando se llevan a cabo importantes mesas de diálogos con la guerrilla de las Farc, que se iniciaron en 1984, y que, fruto de los diálogos de La Uribe, Meta, arrojaron como resultado la consolidación de un partido político como la Unión Patriótica (UP), el 28 de mayo de 1985. Consolidación que se dio entre el Partido Comunista Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (Farc-EP). No obstante, Bernardo Jaramillo Ossa declaró que el partido político UP y las Farc-EP no tenían ningún vínculo.

El doctor Leyva tenía amistad de vieja data con Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tiro Fijo’, y, por lo tanto, le podía hablar al oído. En consecuencia, los gobiernos colombianos que se sucederían entregarían en las manos del doctor Leyva los diálogos tanto con las guerrillas como de los paramilitares.

El perfil de Álvaro Leyva Duran es el de una persona sagaz que logró desarrollar una personalidad que le permitía argumentar con términos legales y su capacidad verbal para mantenerse muy cerca del poder, sin importar quién fuera el mandatario. Recordemos que su militancia era del Partido Conservador, es por ello que causaba admiración el hecho de que se moviera como Pedro por su casa en los territorios de la guerrilla de las Farc-EP, sobre todo en encuentros con la cúpula de esta organización armada ilegal.

El doctor Leyva fue mediador en diálogos de paz con la insurgencia desde Belisario Betancur y siguiendo con Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Gustavo Petro (canciller). Ernesto Samper lo nombró comisionado de los Diálogos de Paz, lo que le permitió tener acercamientos con Carlos Castaño, y lo que hizo el doctor Leyva fue pedirle al máximo dirigente de la AUC que le diera golpe de Estado al presidente Samper, justificando las investigaciones por el famoso Proceso Ochomil.

El doctor Leyva es un conspirador por excelencia, es una persona que se lo escucha en las entrevistas y no es más que un charlatán con un apego obsesivo por el poder. Aun en sus 83 años sigue en un acto de codicia, cuando el octogenario debería estar gozando de buen retiro sin hacer interferencia a los gobiernos elegidos democráticamente.

Pero su visión conspirativa y golpista es heredada de su padre, Jorge Leyva Urdaneta, de filiación conservadora, quien se desempeñó como Ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Laureano Gómez. Los registros históricos dicen que el abogado, economista y político Jorge Leyva Urdaneta expresó un discurso en la plaza pública de Chocontá, Cundinamarca, en el año de 1947, en donde incita al magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. Expresamente, dijo: “para ganar hay que matar al jefe del liberalismo”.

Dicen que, ‘de tal palo, tal astilla’. Y así fue. Hoy la historia se repite con los audios publicados el 29 de junio de 2025 por el diario El País de España, donde se evidencia que conspira en contra del presidente Gustavo Petro en la propia voz del excanciller de este Gobierno. Y todos los indicios apuntan a que Leyva Durán estaba aliado con Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, el senador anticastrista Mario Díaz Balart y senadores republicanos. En Colombia aparecen personajes de extrema derecha como Vicky Dávila, Miguel Uribe Turbay y la vinculan a Francia Márquez, la vicepresidenta del Gobierno del Cambio.

Nos preguntamos por qué el presidente Petro en su sano discernimiento no tuvo en cuenta el perfil histórico que tiene el excanciller Álvaro Leyva Durán para nombrarlo en un cargo tan importante como el manejo de las relaciones exteriores.

