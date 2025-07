Esta fue la presunta estrategia que utilizaron para manipular el sorteo de la Lotería de Medellín

Por: Fabio Olea Massa |

julio 07, 2025

Soñar con ser millonario es gratis, una ilusión cuidadosamente cultivada por la industria del juego. Comprar lotería o jugar Baloto alimenta el sueño de la riqueza rápida. Los juegos de azar son el "impuesto al pobre", pues explotan la esperanza de una vida mejor con un golpe de suerte. Es legítimo aspirar a ganarse la lotería; sin embargo, los juegos de azar no están exentos de fraudes. El reciente escándalo del premio de la Lotería de Medellín, que ganó la esposa de un subgerente, ha generado serias dudas sobre la transparencia de estos juegos.

En un artículo de prensa de mi autoría, titulado "El veto a los números diomedistas", ya me había referido a la sospecha que despierta el bloqueo de números que cometen las empresas de chance cuando se registran apuestas masivas asociadas a fechas o eventos especiales. Esta práctica es ilegal y sugiere una posible manipulación del juego.

El sorteo 4788 de la Lotería de Medellín se ve envuelto en un escándalo por presunto fraude. La esposa del subgerente comercial, Luisa Jaramillo, ganó un premio de mil millones de pesos, generando sospechas de manipulación del sorteo a su favor. Los directivos de la Beneficencia de Antioquia, con su control e influencia sobre el resultado, son los principales sospechosos.

El sospechoso sorteo 4788 de la Lotería de Medellín exige una respuesta contundente del público. La falta de transparencia, la ausencia del billete ganador a pesar del pago del premio, y la renuncia del esposo de la supuesta ganadora generan dudas sobre la legitimidad del resultado. Un boicot del público a la compra de lotería y otros juegos de azar es necesario hasta que las autoridades aclaren completamente lo sucedido.

Gracias a la moderna tecnología de hoy aplicada a las loterías y los juegos de azar, la venta se hace en línea y los sorteos son automatizados. Según el concepto de un ingeniero de sistemas consultado, explico cómo se manipula el juego y produce la estafa de la siguiente manera:

“Estos juegos permiten saber, en tiempo real, al momento de la apuesta o compra del boleto, las combinaciones numéricas apostadas; y en ese mismo instante, esos números son capturados por un programa informático (software) de alta precisión, que los clasifica y solo entran a jugar en el sorteo las combinaciones no jugadas. Los números comprados (conocidos de antemano) no entran a jugar en el sorteo; es decir, el sistema los excluye automáticamente. Dos horas antes del sorteo, se hacen los ajustes necesarios para que no salga ninguna combinación numérica jugada. Así no hay ningún ganador porque no sale ninguna de las combinaciones apostadas. De vez en cuando permiten ganadores con bajos premios para no matar la gallina de los huevos de oro.”

Todas las loterías, incluyendo el chance y el Baloto, son vulnerables a la manipulación. Estos juegos prácticamente son una estafa legalizada, y el caso de la Lotería de Medellín no es una novedad; se trata de una práctica que llevó a la quiebra de varias loterías debido a la manipulación por parte de sus gerentes, quienes, a través de testaferros, se adjudicaban repetidamente el premio mayor.

Inicialmente, las loterías jugaban con cuatro números, y la gente se las ganaba. La falta de transparencia, alimentada por rumores de fraude por parte de los administradores, provocó la quiebra de las loterías de la costa. Las que existen aumentaron el valor de los premios, pero le agregaron tres números más (serie), lo que reduce las probabilidades de ganar. Paralelamente, el chance experimentó un notable auge, convirtiéndose en el juego preferido de los pobres, atraídos por la posibilidad de obtener, con una inversión mínima, un premio que, si bien no los saca de la pobreza, les ayuda económicamente.

Tanto acceder a la pensión de jubilación como ganar la lotería se vuelven cada vez más difíciles. Las exigencias para la jubilación aumentan (más semanas de cotización o mayor edad), mientras que en las loterías, la probabilidad de ganar disminuye al aumentar el número de cifras a acertar. Antes, ganar con cuatro números era complicado; ahora, con siete (incluida la serie), las posibilidades son mucho menores; y con doce, como en el Baloto, el premio mayor es prácticamente inalcanzable. Sin embargo, la esperanza mantiene viva la ilusión de muchos jugadores. En definitiva, como en los casinos, los únicos beneficiados son los propietarios de las loterías.

El mejor consejo es evitar el gasto en juegos de azar y loterías. Mi sabia abuela solía decir que solo hay tres maneras de enriquecerse: ilegalmente, por herencia o casándose con una viuda adinerada. Las loterías son, en esencia, máquinas de fabricar sueños, diseñadas para extraer el dinero de quienes aspiran a la riqueza sin esfuerzo.

