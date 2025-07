El feminismo sensual y disruptivo de Karol G en Tropicoqueta

Por: Julieth Zúñiga Cárdenas |

julio 08, 2025

En el mundo existen sistemas de control y dominación como lo son el sistema económico capitalista, el racismo y por supuesto el patriarcado, los tres han permeado absolutamente todas las relaciones humanas y nos han llevado por únicos caminos de enunciación donde no hay cabida para lo transgresor en medio de discursos de odios y violencias que se disfrazan de cordialidad y academia.

En ese sentido, el feminismo como bandera que ha logrado que las mujeres tengamos un espacio en el mundo por medio de una revolución que ha partido desde la resistencia simbólica con la desobediencia a los espacios de dominación masculina.

Y gracias al feminismo es que las artistas como Ivy Queen, Farina, Karol G, Tokisha han logrado lugares en la industria musical del reguetón, que siempre tuvo una predominancia masculina y una mirada masculina del deseo, donde nos arrebataban el deseo que también es femenino.

En ese sentido, las artistas que menciono (por nombrar solo algunas) no son mujeres vacías que no piensan en sus productos musicales, sus canciones que hablan del sexo desde la mirada femenina y que canciones como Kármika, Delincuente, culo bendecio´ es una forma de ser disruptivas frente a aquellas canciones que cosificaban a las mujeres y no nos permitía identificarnos como cuerpos sexuados y que también desean.

Teniendo en cuenta esto, no puede existir una sola forma de enunciación permitida para las mujeres, además porque las artistas no son representantes de las mujeres o modelos éticos a seguir y las feministas no podemos caer en la fiscalización de otras mujeres que eligen expresarse desde la sensualidad y eso no les hace vacías o feministas, solo mujeres que aprovechan los sitios que tienen en la industria musical y, ¡Qué bien que pueda nombrarse el deseo sexual de las mujeres desde las mujeres!

Karol G en su nuevo álbum Tropicoqueta hace un homenaje a las vedettes, mujeres completamente disruptivas de las normativas sociales que a mediados del siglo XX eran las artistas centrales de cabarets y centros nocturnos en países como Cuba, lo cual es significativo en tanto que, es reconocer el trabajo de las mujeres en la historia, las mujeres que usaron sus cuerpos y desde la sensualidad abrieron camino a las mujeres que hoy somos capaces de sentirnos bien con ser sexys y también que algunas artistas facturen con aquello que siempre han facturado otros, esta vez el cuerpo sexualizado es de y para las mujeres que eligen.

