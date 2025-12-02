Las aguas cristalinas de la quebrada La Vieja se volvieron el desembocadero de un caño de aguas negras

Aguas negras están contaminando la quebrada La Vieja en Bogotá. Vecinos exigen identificar la fuente, sancionar a los responsables y frenar el daño ambiental

diciembre 02, 2025

Lo que era un remanso de paz, un respiro del ajetreo urbano y un pequeño paraíso que permitía reconectarse con la naturaleza, por estos días está siendo contaminado por algún irresponsable al que se le hizo fácil botar las aguas negras a la quebrada La Vieja.

En el sendero ecológico que comienza en la calle 72, a la altura de la carrera 1, hay un caño que está volcando sus aguas directamente sobre la quebrada, como se aprecia en las imágenes y video anexos.

Hace unos días talaron árboles enormes en la zona y una posibilidad es que se haya roto alguna tubería, pero como las aguas negras descargan más bien de la carrera 1 este y cercanías, lo más probable es que alguna construcción de la zona esté botando ilegalmente sus aguas negras a un caño que ya estaba clausurado.

Por el bien de la comunidad y de todos los visitantes de la quebrada —casi un peregrinaje masivo de reconexión con la naturaleza— es indispensable que todas las autoridades competentes tomen cartas en el asunto de inmediato, identifiquen la fuente puntual de contaminación, sancionen de manera ejemplarizante a los responsables y solucionen este grave problema.

