Caricatura: Apoyos y financiamientos

Las recientes polémicas entre el gobierno Petro y las Fuerzas Militares reactivan el debate sobre su papel, autonomía y la neutralidad institucional

Por: Eduard López |

diciembre 02, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.