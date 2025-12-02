¿La afinidad de pensamiento de Iván Cepeda con las Farc podría agudizar la crisis de seguridad?

Iván Cepeda emerge como figura fuerte de la izquierda, con apoyo implícito de Petro, en medio de polémicas, tensiones ideológicas y crisis institucional

Por: Brandon Stiven Royero Cadena |

diciembre 02, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El senador Iván Cepeda, el candidato revelación de la izquierda colombiana. Un caso contra el expresidente Álvaro Uribe, llevándolo contra las cuerdas, le bastó para puntear en las encuestas y recibir el apoyo del presidente Gustavo Petro para las próximas presidenciales de 2026.

Aun sin ser oficial, tampoco es un secreto el apoyo del presidente, y las bases electorales de la izquierda ya lo demostraron en la consulta, ganando el primer lugar con el 65 % de los votos, lo cual no fue del agrado de los precandidatos que tenían ya un par de años intentando hacer méritos: Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, María José Pizarro e incluso Daniel Quintero, los cuales realmente no tienen muchas opciones. Carolina Corcho quedó debilitada tras el fracaso de la reforma a la salud, Gustavo Bolívar renunció frustrado al Senado, María José Pizarro no logra despegar en las encuestas y Daniel Quintero está inhabilitado hasta 2030.

Con Gustavo Petro hemos conocido lo que es tener un presidente exguerrillero, un mandatario con una ideología de izquierda reflejada en sus decisiones, acciones, discursos, relaciones y resultados. Hay que resaltar la distancia entre su gobierno y cuando dejó de existir el M-19 como grupo guerrillero, pero:

¿Qué tan distinto o similar podría ser un eventual gobierno de Iván Cepeda?

En el discurso, el senador Cepeda maneja un enfoque centrado en el “perdón social”, la reparación de víctimas y la “memoria histórica”; esto, en un jefe de Estado, podría traducirse en un revanchismo más fuerte que el visto en el gobierno de Petro.

Cepeda no tiene la práctica que Petro adquirió en la Alcaldía y en campaña. Es un ideólogo de izquierda dura, formado en la tradición del MOIR y el Polo Democrático de izquierda clásica, más cercano al comunismo ortodoxo que el propio Petro, quien podría considerarse un progresista de corte liberal.

Actualmente, el gobierno pasa por una serie de escándalos (aparentemente interminables) de corrupción. Entre los más recientes y probablemente más nocivos para la institucionalidad está el escándalo de Calarcá (noviembre de 2025): se descubrieron presuntos nexos entre alias “Calarcá”, un general del Ejército y funcionarios del DNI, incluyendo filtraciones de inteligencia y reuniones secretas.

En un gobierno de alguien tan cercano al pensamiento e ideología de los cabecillas de las antiguas FARC —y ahora disidencias— podrían presentarse los mismos escándalos por presuntos nexos. Cabe preguntarse si un presidente proveniente del sector más radical e históricamente indulgente con ciertos sectores armados profundizaría esa crisis de confianza con las instituciones o, peor aún, la normalizaría.

