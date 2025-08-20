Las 8 empresas detrás de la lujosa boda de Sara Corrales y Damián Pasquini

Cada una de los empresas contratadas por los novios estuvo a cargo de un detalle específico para que la boda, que contó con más de 150 invitados, saliera perfecta

En Medellín y por lo civil, Sara Corrales, la famosa novia interesada y petulante de la novela Vecinos, le dijo “sí” al empresario argentino Damián Pasquini. No fue cualquier boda: fue el resultado de meses de planeación, de un ejército de empresas colombianas que trabajaron en llave para hacer realidad el sueño de la actriz. Y fue, también, un regreso a las raíces. Aunque Corrales lleva varios años viviendo fuera del país, quiso que la celebración se respirara un solo ambiente: Colombia.

La historia de Sara está marcada por la exposición mediática desde el principio. En 2003, cuando apareció en el reality Protagonistas de Novela, nadie imaginaba que aquella joven paisa que quedó en segundo lugar terminaría construyendo una carrera sólida en la televisión latinoamericana. Papeles en producciones como Vecinos, Todos quieren con Marilyn y El Señor de los Cielos la consolidaron como una de las actrices más reconocidas de Colombia. Su vida privada, sin embargo, ha sido tan observada como sus éxitos profesionales. En su momento, su compromiso con el actor mexicano Rafael Gutiérrez llenó titulares, y lo mismo ocurrió cuando, apenas seis meses después de anunciar su promesa de amor, la relación se rompió.

Gutiérrez rehízo su vida con la modelo colombiana Luisa María Montes. Sara, en cambio, eligió a Pasquini, un empresario del mundo de la publicidad y el marketing, socio director del Grupo Map y CEO de Azzgency LATAM. Con él encontró el equilibrio que buscaba. Y juntos, decidieron sellar su historia de amor con una boda que fue mucho más que un evento social: fue un despliegue de identidad, lujo y detalle.

El escenario escogido para la boda fue la sede de Llano Grande de Santamónica Premium Events, un espacio que ofreció la amplitud y la sofisticación que la pareja quería. Allí, entre 150 invitados, la actriz y el empresario vivieron una jornada que parecía sacada de una película: decoración de estilo francés, varios cambios de vestuario de la novia, un menú pensado al milímetro, música en vivo, postres de autor y hasta una “hora loca” en la que el Carnaval de Barranquilla se tomó la pista de baile.

Nada quedó al azar. La organización estuvo a cargo de la compañía We Plan, que transformó el lugar con centros de mesa, comedores y detalles de diseño capaces de darle unidad a la atmósfera. Para el toque festivo, Sara quiso que Colombia sonara y se bailara con fuerza: por eso, Caramelos Diversión con Ideas y La Casa C llevaron bailarines, mapalé y todo el colorido de la fiesta barranquillera.

El pastel y los postres fueron otra historia aparte. La ingeniera electrónica convertida en pastelera Mónica Nieva Quintero, conocida en redes como Mokandi16, creó piezas que mezclaron la tradición francesa con un aire lúdico y temático. Cada bocado estaba pensado para sorprender. Lo mismo ocurrió con los cócteles, elaborados por Etéreo Service a la medida de los novios, y con la estación de café colombiano, un gesto simbólico que llegó de la mano de la compañía El sueño de los abuelos: mientras la fiesta seguía, los invitados podían servirse una taza humeante de café de origen, como un guiño a la tierra de la actriz.

La ambientación técnica —luces, niebla, música— la manejó Status Group Co, expertos en convertir espacios en escenarios mágicos. Y para que nada quedara sin registro, el videógrafo Juan Montoya capturó la esencia de la ceremonia, mientras el DJ conocido como djgommy se encargaba de que la pista nunca quedara vacía.

Fue, en suma, una boda que se vivió como un espectáculo, pero que tuvo algo más profundo: el deseo de Sara Corrales de mostrar de dónde viene, de resaltar sus raíces y compartirlas con el hombre que eligió para caminar a su lado. Quiso que México, su casa adoptiva, y Argentina, la tierra de su esposo, conocieran a Colombia en una celebración donde cada detalle hablaba de ella.

La actriz, que alguna vez fue señalada más por sus romances que por su talento, hoy parece estar escribiendo una nueva etapa de su vida. Una que no solo incluye la estabilidad sentimental que había buscado, sino también la certeza de que, a pesar de los viajes y los países, su identidad sigue firme. La boda de Sara Corrales y Damián Pasquini fue, al final, más que una unión matrimonial: fue la puesta en escena de un sueño cuidadosamente bordado con recuerdos, sabores y sonidos que nunca dejaron de pertenecerle.

