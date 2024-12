Las 5 cosas que debe hacer antes de dejar a sus gatos solos en casa; se evita dolores de cabeza

Recuerde que esto no debe ser habitual y mucho menos deben ser varios días, en ese caso alguien debe ir a su casa a cuidarlos por usted

Quienes decidan tener una mascota, deben saber que la vida y las responsabilidades van a cambiar. No solo se trata de invertir más dinero, también tiempo y no podrá dejarlos solo por mucho en casa. Por lo que no es una decisión que deba tomarse a la ligera, por el contrario es muy importante que lo sepa antes de tener un gato. Ahora bien, en caso de que deba salir de casa unas 24 horas hay algunas cosas que puede hacer para quedar más tranquilo. Le explicamos qué debe hacer antes de dejar a sus gatos solos en casa.

Cinco pasos para hacer entes de de dejar a sus gatos solos en casa

1. Ordenar para dejar toda el área fuera de peligro

Antes de irse siempre debe organizar su hogar cuidando que no haya cables sueltos, objetos pequeños que el animal pueda ingerir, líquidos tóxicos o el gas abierto. Todo esto puede ser peligroso así que debe cerciorarse de que nada de esto ocurra.

2. Revisar la comida y agua

Debe revisar que haya suficiente agua y comida para el tiempo que va a estar fuera, incluso si puede dejar varios platos es mejor, así si se acaba uno hay más. sobre todo, dejar agua en varios puntos de la casa.

3. Dejar juguetes a sus disposición

Aunque estos animales duerman mucho y no estén todo el tiempo activos, es normal que mientras usted no esté despierten y quieran realizar otra actividad. Así que dejé en el suelo algunos juguetes, rascadores o cajas para mantenerlo entretenido y evitar que se aburra.

4. Cerrar las puertas

Sin su supervisión su gato podría quedar atrapado en alguna parte así que puede dejar cerradas algunas puertas como la del cuarto de lavado o otro que tenga cosas peligrosas para ellos.

5. Dejarle a alguien de confianza una copia de las llaves

No sería raro que tal vez con su salida a la calle ocurran imprevistos y pueda demorarse un poco más de las 24 horas, en esos casos es fundamental que usted precisamente tenga un encargado que pueda ir y cuidarlo mientras usted regresa.

