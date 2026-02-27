La 'difícil' situación que está viviendo famosa presentadora de RCN con sus pequeños hijos 'therian'

La ganadora de MasterChef denunció amenazas tras la viralización del video y explicó que no buscaba estigmatizar a los therian en el país.

En las últimas semanas los llamados therian se han popularizado en redes sociales, sin embargo, han sido pocos los famosos que habían tocado el tema desde un enfoque personal y familiar. Esta vez, el tema llegó a las redes, luego de que una reconocida figura de RCN hablara públicamente de lo que ocurre con sus hijos.

La presentadora y ganadora de MasterChef Celebrity Colombia, Violeta Bergonzi, aseguró en un video, notorimente de manera jocosa, que sus hijos se identifican como “therians”, una expresión que circula con fuerza en plataformas digitales. “No es fácil hablar de esto como mamá”, dijo al explicar por qué decidió compartir su experiencia.

El fenómeno therian y la reacción en redes

En el clip, la presentadora contó que ha observado conductas particulares en sus hijos, de 2 y 4 años. Según relató, su hija Alicia manifiesta que es una coneja y su hijo juega a ser un lobo. “He notado comportamientos que me hicieron buscar información”, afirmó.

El término “therian” se usa en comunidades digitales para describir a personas que aseguran tener una conexión simbólica, espiritual o psicológica con un animal específico. La palabra comenzó a circular en foros de internet a finales de los años noventa y principios de los 2000, pero su alcance se amplificó en la última década con la llegada de redes como TikTok e Instagram.

Tras la publicación, el video se viralizó y generó cientos de comentarios. Algunos padres aseguraron estar viviendo situaciones similares, mientras que otros usuarios interpretaron las declaraciones como una señal de alerta. La controversia escaló al punto de convertir el tema en tendencia digital.

¿No es cierto que los hijos de Violeta Bergonzi se identifican con animales?

Ante el alcance que tuvo la grabación, Bergonzi publicó un nuevo video para aclarar que el contenido inicial tenía un tono humorístico. En la pieza aseguró: “No tengo hijos therians. Mi hija no se cree una coneja y mi hijo no es un lobo domesticado”, desmintiendo que se tratara de una afirmación literal.

La presentadora también denunció haber recibido mensajes agresivos y cuestionó que muchos replicaran la polémica sin revisar el contexto completo del video original. Según explicó, no buscaba burlarse de ninguna condición ni promover estigmatizaciones.

