Las 4 sillas vacías del Congreso: qué políticos las dejaron y por qué fueron castigados

Con el senador Name y representante Calle investigados por la Ungrd, se suman las curules de Mario Castaño (q.e.p.d) y la de Ciro Ramírez pronto a recuperarla

En el Congreso son cuatro las sillas vacías. Así se sanciona a los congresistas que están condenados o son investigados por algún delito, es una forma de castigar la conducta del congresista. Una decisión que perjudica a su partido político que pierde una curul, ya sea en el Senado o la Cámara de Representantes, que no podrá ser reemplazado lo que termina afectando el cuórum a la hora de votar las reformas del Gobierno.

Después de la captura del senador Iván Name y el representante Andrés Calle, la Alianza Verde y el Partido Liberal tendrán que aplicar la silla vacía. Ambos son acusados de haber recibido $4.000 millones, $3.000 millones Name y $1.000 millones Calle, a cambio de sobornar a sus colegas en el parlamento para que pasaran las reformas del presidente Gustavo Petro. Por su parte, César Gaviria, el presidente de los liberales ya se adelantó y suspendió a Andrés Calle del Partido hasta que no solucione sus líos con la justicia.

Con Iván Name y Andrés Calle en la cárcel, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, se encuentran a la espera del concepto jurídico de la Corte Suprema para aplicar la silla vacía de ambos, ya con estas dos bajas serían cuatro las sillas vacías en el Congreso desde que arrancó el periodo legislativo de 2022.

Mario Castaño fue el primer senador que le aplicaron la silla vacía cuando se declaró culpable ante la Corte Suprema de Justicia de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y estafa agravada, delitos por los que lo condenaron a 15 años de cárcel. Así el Partido Liberal se quedó con 13 senadores en la Cámara Alta y perdió a su gran barón electoral en el departamento de Caldas.

El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, pasó poco más de un año en La Picota por el escándalo de las Marionetas por su presunta participación en el entramado de corrupción Marionetas II donde habría intervenido de manera irregular en 15 contratos en los departamentos de Quindío, Tolima, y Valle del Cauca. Fue este mismo tiempo el que se le aplicó la silla vacía en el Congreso a donde ya está por regresar después de que la Corte Suprema diera luz verde para que lo liberaran pues ya no es considerado un impedimento para el avance de la investigación.

Mientras el senador Iván Name ya se encuentra en la cárcel La Picota y el representante Andrés Calle en el bunker de la Fiscalía, sus sillas permanecerán vacías hasta que demuestren su inocencia en el escándalo de la Ungrd donde los testimonios del exdirector Olmedo López y exsubdirector Sneyder Pinilla los tienen en el ojo del huracán.

