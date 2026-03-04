El comentario “jodido que lo arregle” desató críticas a De la Espriella y respaldos a Oviedo por parte de sus compañeros en la Gran Consulta por Colombia.

Un nuevo cruce en la carrera presidencial en Colombia se dio cuando al candidato Abelardo de la Espriella, en una entrevista en YouTube, le preguntaron por Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y hoy aspirante presidencial. De la Espriella, además de una burlesca imitación de Oviedo, dijo: “lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.

La respuesta se da porque, días antes, Daniel Oviedo había dicho que no le gustaba que Abelardo de la Espriella usara zapatos sin ponerse medias.

Ante la polémica generada, Oviedo reaccionó en su cuenta de X con un mensaje breve y diplomático: “si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, sin referirse de manera explícita a la frase de la Espriella, pero en alusión al debate.

La interpretación de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

Lejos de que el choque quedara solamente entre De la Espriella y Oviedo, la expresión del jurista fue interpretada por los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia (en la que también está el ex DANE) como una alusión a la orientación sexual de Juan Daniel Oviedo.

Aunque el abogado no mencionó explícitamente ese tema, la controversia se centró en la idea de que habría aspectos “arreglables” en su contendor. En ese contexto, la pregunta sobre qué quiso decir con “jodido que lo arregle” fue respondida indirectamente por otros actores políticos que asumieron que se trataba de un comentario sobre la vida personal del exdirector del DANE.

Las reacciones no tardaron. El exministro Mauricio Cárdenas afirmó: “la homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente”, posicionando el episodio en el terreno de la discriminación. También David Luna cuestionó que en pleno siglo XXI persistieran “trazos de homofobia”, mientras que Paloma Valencia expresó su respaldo público a Oviedo, asegurando que él es “maravilloso” tal y como es.

Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente.



“¿Dónde está la homofobia de Abelardo?”: la defensa a De la Espriella

En contraste, voces como la activista Jerome Sanabria señalaron que en la declaración no hubo una mención directa a la orientación sexual, planteando que la interpretación provenía de los mismos que la criticaban.

“Cárdenas, ¿la “homofobia” en las declaraciones de Abelardo está exactamente en dónde? ¿Cuándo mencionó la sexualidad de Oviedo? Que Ud asuma que las cosas que a Abelardo no le gustan de Oviedo tengan que ver con su sexualidad, es inferencia suya. Siendo así, el homófobo es usted”, dijo.

Hasta el momento, De la Espriella no ha emitido una nueva declaración sobre el tema, mientras que Oviedo decidió pasar la página, pensando en su popularidad de cara a la consulta presidencial del próximo 8 de marzo.

