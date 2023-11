Las 3 mujeres que le robaron el corazón a Juan Pablo Raba

Aunque el reconocido actor ha tenido una feliz relación junto a la reconocida periodista y presentadora Mónica Fonseca, ella no fue el primer amor de su vida

Desde muy joven fue una persona coqueta, con una personalidad única y lleno de carisma. Esto es algo que aún conserva, en sus entrevistas suele verse alegre y con actitudes únicas que conquistan a cualquiera. Características únicas que seguramente heredó de sus padres, en especial de su madre, Maria Eugenia Vidal. Todo este carisma y actitudes únicas, le han permitido al bogotano poder brillar en diferentes contextos. Y es que, en los asuntos del amor, ha tenido fortuna, aunque no en las primeras ocasiones. Aunque no muchos lo sepan, no han sido muchas las parejas de Juan Pablo Raba, pero sí han marcado al actor.

Hoy en día, está felizmente casado con Mónica Fonseca, con quien ha compartido un sin fin de experiencias. Con quien incluso tuvo la oportunidad de ser padre y no una sola vez. Una pareja única que sin duda ha podido superar diferentes situaciones que les ha presentado la vida.

Paula Quintero, la primera esposa de Juan Pablo Raba

En aquel entonces el reconocido actor colombiano vivía en el país de Venezuela. Fue en el país vecino donde conoció a la reconocida periodista de Cali, Paula Quintero. La mujer también se encontraba radicada allí. Hay quienes dicen que ambos se conocieron en el rodaje de una película. Tras haberse conocido, la pareja mantuvo una relación, la cual tiempo después escaló y llegó mucho más allá. La pareja decidió contraer matrimonio. Un paso que solo se da cuando se está seguro de que esa persona es la indicada. Sin embargo, su destino fue el de muchos de los matrimonios de los famosos.

A pesar de que el actor buscaba y quería un matrimonio estable junto a la periodista, todo terminó. El final de esta corta relación y de su matrimonio de un par de años, hizo mucho daño al actor. Cuenta él en algunas entrevistas que tras esta relación, su vida tomó un rumbo de excesos. Era mucho lo que quería hacer, hacía planes de todo tipo, aunque ellos los estuviesen llevando por mal camino. En una entrevista, relató un grave accidente que sufrió tiempo después de finalizar su matrimonio y mientras vivía con excesos. Todo sucedió en un día en que por cosas del destino, se encontró con quién había sido su esposa.

Unos minutos después, sufrió un grave accidente que por poco acaba con la vida de Juan Pablo Raba. Tuvo que someterse a dos cirugías, pues fue grande el daño que sufrió su cuerpo. Sin embargo, ese momento cambió la vida de desenfreno que estaba viviendo el actor. Ese, es el recuerdo que tiene de su cicatriz, de la cual habla sin pena, lo hace con amor y con mucha gracia. Tras todo esto, el bogotano regresó a Colombia, tras su primer intento fallido en el amor.

Jéssica Cediel, la segunda mujer entre las parejas de Juan Pablo Raba

Algunos medios han llegado a decir que en su momento fue una nuera inolvidable. Esto por los detalles y cariño que expresaba a la mamá del actor, aunque no es algo que sea confirmado. Incluso, hay quienes han afirmado que la ruptura entre ellos dos, fue un golpe duro para ambas. Al parecer todo inició cuando la mujer se encontraba como presentadora del canal RCN. Sin embargo, las visitas del actor al set de trabajo de la mujer terminaron y los chismes empezaron a tomar vida. Muchos creían saber la razón por la que la pareja había decidido ponerle punto final a su relación.

Muchos llegaron a asegurar que Jéssica Cediel habría dejado al actor por empezar una relación con Pipe Bueno. Pese a esto, tiempo después esta cantidad de rumores fueron apagados por unas declaraciones. Al parecer el fin de su relación se debió a las diferencias que había entre ambos. Sin embargo, esta nueva relación fallida no logró desmotivar a Juan Pabalo Raba. A pesar de que las cosas no habían funcionado con las dos primeras parejas de Juan Pablo Raba, habría una tercera oportunidad. Una oportunidad que se convirtió en el amor de años del actor bogotano.

Llega a la vida del actor Mónica Fonseca, su actual esposa

El amor de este par inició como muchas de las relaciones en la actualidad, por redes sociales. Ambos empezaron a hablar por medio del entonces Twitter, donde inició el coqueteo. Sin saberlo, esas conversaciones terminarían en un matrimonio de más de 10 años. Con la misma seguridad que tenía su papá, el actor le dijo a Mónica, con una semana de conocidos que, se iban a casar. En efecto, la presentadora y periodista le dijo que estaba loco. En aquel momento, ella estaba viviendo un proceso de divorcio con Mark Tacher. Pese a todo esto, la palabra de Juan Pablo Raba parece que fue profética.

Y es que el actor tenía muy en claro lo que quería con Mónica Fonseca, la quería como esposa y madre de sus hijos. Entre charla y charla, salida y salida, la pareja se enamoró y como dicen, la tercera es la vencida. Aunque se conocieron "a ciegas", el amor surgió y los dos decidieron dar el siguiente paso. Entonces, en el año 2011 la pareja contrajo matrimonio, pero lo hicieron de forma reservada y hasta "en secreto". Lejos de tener el mismo destino de las anteriores relaciones, esta ha tomado un rumbo positivo. La experiencia le enseñó a Juan Pablo Raba a cómo manejar de mejor manera algo tan serio como un matrimonio.

