Las 2 encuestadores chilenas que convirtieron a Paloma Valencia en la candidata presidencial del Centro Democrático

Las dudas que sembró Miguel Uribe frente a la encuestadora brasilera Atlas Intel llevó a que el Partido de Uribe escogiera a Panel Ciudadano y Cadem ¿ Quienes son?

La prestigiosa encuestadora multinacional, aunque de origen brasilero, Atlas Intel era la escogida por el partido Centro Democrático para realizar la encuesta que definiría el candidato de este partido para las presidenciales del 2026. En ese momento la medición iba a girar en torno a 5 candidatos, las tres mujeres María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín que batallaron hasta el final, además de Miguel Uribe Londoño quien se perfilaba como el sucesor de su hijo asesinado y Andrés Guerra y debía haberse realizado hace más de un mes.

Pero las suspicacias y el manto de duda que tendió el precandidato Uribe Londoño por posible relacionamiento en el pasado con María Fernanda Cabal, llevó a los brasileros a dar un paso al costado en aras a preservar su prestigio y credibilidad. Atlas Intel había acertado en elecciones complejas en Argentina y Chile, en las que anticipó el triunfo de Milei y el fracaso de Boric con la nueva Constitución, la bandera de su gobierno como puede leer en esta nota.

El aplazamiento de la decisión del candidato puso al partido en dificultades internas que derivaron en la renuncia de Guerra y la adhesión de Uribe Londoño a la candidatura de Abelardo de la Espriella y a la necesidad de escoger nuevos encuestadores. Optaron por dos empresas chilenas: Cadem, fundada por Jorge Steiner y presidida hoy por Karen Thal y Panel Ciudadano de los hermanos Pablo y Estela Lavín cercanos por familia a la Unión Demócrata Internacional.

Estas realizaron mediciones con metodologías dirigidas a los militantes del Centro Democrático, la base del partido y población en general. Ambas coincidieron en el nombre de Paloma Valencia, después de haber aparecido en la especulación mediática María Fernanda Cabal como favorita.

Cadem realizó 2.109 entrevistas por regiones en todo el país, a través de entrevistas estructuradas, principalmente por métodos telefónicos y digitales con un cuestionario previamente acordado entre las partes. Este estudio arrojó un margen de error del 2,5% y un nivel de confianza del 95%.

Panel Ciudadano llevó a cabo la segunda metodología desde 1º de diciembre, consultó a 5.000 militantes activos, entre ellos miembros de comités municipales y departamentales, dirección nacional, consejeros de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes y senadores. Se recibieron 2.255 votos válidos, con un margen de error del 1,45 %.

Con 50 años de experiencia Cadem realiza un sondeo semanal reconocido en Chile, Plaza Pública Cadem, que mide la opinión ciudadana sobre temas políticos, sociales y económicos. Fue fundada por Jorge Steiner, Pier Zaccaría, Luis Alfredo Lagos y María Cristina Moya. Los dos primeros controlaron íntegramente la empresa hasta la la llegada en 2019 de Roberto Izikson y otros socios. Trabaja también enestudios de mercado del consumidor con grandes compañías como Coca-Cola, Falabella Retail, Nestlé, Telefónica y Unilever en estudios de mercado y brand tracking

Por su parte, Panel Ciudadano ha ganado prominencia en Chile en los últimos años por sus mediciones electorales y estudios longitudinales. La firma fue fundada por Juan Pablo Lavín y su hermana Estela Lavín León, hijos del conocido político y exalcalde chileno y Joaquín Lavín del partido Unión Demócrata Internacional. Se estrenaron fuera de Chile con el ejercicio contratado por el Partido Centro Democrático que terminó determinando que Paloma Valencia era la candidata que debía representar al partido presidido por el ex Presidente Alvaro Uribe.

